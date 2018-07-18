Стало известно, сколько мусора собрали волонтеры за время ЧМ-2018

фото предоставлено ФЦП «Вода России»Стало известно, сколько мусора собрали волонтеры за время ЧМ-20182 481 мешок мусора собрали волонтеры акции «Вода России». Более 500 активистов очистили берега 13 водоемов в Нижегородской области . Об этом сообщает пресс-центр ФЦП «Вода России».

Всего в России за период проведения ЧМ-2018 более 60 тысяч волонтеров очистили 52 водоема, собрав более 17 тысяч мешков бытового мусора.

Отмечается, что в разгар пляжного сезона Нижний Новгород посетило более 250 тысяч болельщиков, тем самым увеличило нагрузку на водоемы в несколько раз.

По словам директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрия Кириллова, с каждым годом количество волонтеров — участников акции растет. «Несмотря на прошедший чемпионат мира и общую атмосферу праздника, люди не забыли о бережном отношении и нашей общей ответственности за сохранение водных ресурсов для будущих поколений», — добавил Дмитрий Кириллов. Напомним, что VI Всероссийская акция по очистке водоемов и их берегов «Вода России» проходит во всех регионах страны до 30 сентября. Присоединиться к акции можно на официальном сайте программы «Вода России».