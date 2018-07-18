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В ЦИК рассказали о ходе избирательных кампаний в регионах
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В ЦИК рассказали о ходе избирательных кампаний в регионах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На выборы руководителей 22 регионов выдвинуто 168 кандидатов. На выборах депутатов заксобраний в 16 регионах выдвинуто более 7 тысяч кандидатов. По словам Памфиловой, в процессе выдвижения наиболее активно участвуют партии. «Практически все кандидаты (в депутаты) выдвинуты региональными отделениями 27 политических партий, и только 226 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения», — пояснила глава ЦИК.
"В целом, по нашей оценке, избирательные кампании в регионах проходят достаточно спокойно", — отметила она. То же можно сказать и о федеральной парламентской кампании. Из 48 кандидатов, участвующих в дополнительных выборах депутатов Госдумы по семи одномандатным округам, большинство представило в окружные избиркомы документы по выдвижению, а 9 человек уже подали и документы на регистрацию.
На места в нижней палате претендуют 44 кандидата от партий и четверо самовыдвиженцев. ЦИК уже заверил все десять партийных списков. Теперь кандидаты до 21 июля должны представить в окружные избиркомы документы о выдвижении, а до 18.00 по местному времени 25 июля — документы на регистрацию.
Голосование на довыборах в Госдуму и подсчет голосов пройдут под присмотром видеокамер, установленных как на участках, так и в территориальных избиркомах. 18 июля ЦИК утвердил порядок их применения. Организаторами региональных кампаний выступают избиркомы субъектов Федерации. Они сами определяют, в каком объеме организовывать видеонаблюдение. Тем, кто решит использовать видеокамеры, ЦИК рекомендует применять общие подходы, утвержденные для довыборов в Госдуму.
На выборы руководителей 22 регионов выдвинуто 168 кандидатов
Федеральные наработки понадобятся для изучения возможных нарушений. «Мы максимально либерализовали доступ к видеоматериалам на предстоящих выборах. Доступ может получить не только избиратель, находящийся на конкретном избирательном участке, как у нас было в предыдущем положении, но и все участники избирательного процесса по всем избирательным участкам, даже если они осуществляли наблюдение у себя дома», — сказала Памфилова. Ее заместитель Николай Булаев уточнил, что речь идет об избирателях данного округа. Получить видеоматериалы для «разбора полетов» у соседей не получится. В ЦИКе надеются, что регионы по максимуму используют возможности видеонаблюдения и системы «мобильный избиратель» в ходе региональных кампаний.
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