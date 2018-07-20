ЦИК предложит кандидата в состав избиркома Петербурга

В повестке назначенного на пятницу заседания значится всего один вопрос: «о кандидатуре для назначения членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса». Члены ЦИК рассмотрят соответствующий проект постановления, докладчиком по этому вопросу станет замглавы ЦИК Николай Булаев

Панкевич подал в отставку в конце июня. Как сообщала в среду журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова , ведомство пока не определилось с кандидатурой на должность главы петербургского избиркома, процесс идет трудно. Тогда она пояснила, что принять это решение ЦИК должен до 23 июля, иначе потеряет право предложить своего кандидата.

Памфилова напомнила, что Центризбирком настаивал на уходе Панкевича с поста председателя городского избиркома. По ее словам, это была «не столько его вина, сколько беда, что он не смог справиться с ситуацией, потому что она довольно сложная».

Глава ЦИК уточнила, что в избирательной системе Петербурга «нужны системные изменения и серьезные шаги как со стороны органов исполнительной власти, так и законодательной». На пост председателя комиссии, по ее словам, нужен «очень сильный человек», способный не зависеть ни от исполнительной, ни от законодательной власти и пользующийся авторитетом в сложном составе избирательных комиссий города.

Поэтому, отмечала председатель ЦИК, процесс поиска кандидатуры оказался достаточно сложным. Кроме того, поскольку Центризбирком не назначает прямо председателей региональных комиссий, а рекомендует своего кандидата для назначения губернатору или законодательному собранию, в этом вопросе необходим также компромисс с властями региона, пояснила Памфилова.