Памфилова обратилась к генпрокурору из-за «явного нарушения» избирательных прав Шестуна

"К сожалению, ФСИН не прислушалась, поэтому мы официально отправили [письмо] в Мосгорпрокуратуру, с учетом того, что [избирательный] процесс быстрый, ответа не дождались…Тут же было отправлено срочное письмо на [имя] генерального прокурора. Я надеюсь, что генеральный прокурор на это среагирует довольно быстро и оперативно, потому что это явное нарушение его [Шестуна] прав", — сказала она в среду журналистам, подчеркнув, что «идет нарушение избирательного права, явное нарушение закона».

Ранее Шестун заявил о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок. Он обращался с жалобами на отказ администрации СИЗО заверить его подпись на документах, которые предоставляют возможность представителям арестованного главы района подать в избирком документы о выдвижении его кандидатуры на выборах. Со своей стороны ФСИН утверждает, что заверение таких документов невозможно без согласия следователя, который ведет дело Шестуна.

Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий для выдвижения Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья, поскольку гражданин может выдвигаться на выборы, если не осужден и находится в СИЗО. Она просила главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину принять необходимые меры для соблюдения избирательных прав Шестуна.

Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, — единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации.