Памфилова обратилась к генпрокурору из-за «явного нарушения» избирательных прав Шестуна 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что обратилась в Генпрокуратуру РФ, поскольку считает нарушенными избирательные права арестованного главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который жаловался на препятствия со стороны администрации СИЗО при выдвижении его кандидатуры на новый срок.
"К сожалению, ФСИН не прислушалась, поэтому мы официально отправили [письмо] в Мосгорпрокуратуру, с учетом того, что [избирательный] процесс быстрый, ответа не дождались…Тут же было отправлено срочное письмо на [имя] генерального прокурора. Я надеюсь, что генеральный прокурор на это среагирует довольно быстро и оперативно, потому что это явное нарушение его [Шестуна] прав", — сказала она в среду журналистам, подчеркнув, что «идет нарушение избирательного права, явное нарушение закона».
Ранее Шестун заявил о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок. Он обращался с жалобами на отказ администрации СИЗО заверить его подпись на документах, которые предоставляют возможность представителям арестованного главы района подать в избирком документы о выдвижении его кандидатуры на выборах. Со своей стороны ФСИН утверждает, что заверение таких документов невозможно без согласия следователя, который ведет дело Шестуна.
Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий для выдвижения Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья, поскольку гражданин может выдвигаться на выборы, если не осужден и находится в СИЗО. Она просила главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину принять необходимые меры для соблюдения избирательных прав Шестуна.
Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, — единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации.