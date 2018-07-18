Зеленоградцев ждут открытые кинопоказы фильмов фестиваля «Московское кино»

В период с 1 августа по 9 сентября в столице в третий раз будет проходить фестиваль «Московское кино». Организатор фестиваля, Департамент культуры города Москвы , подготовил для горожан и гостей города насыщенную культурную программу.

На 30-ти открытых площадках в еженедельном режиме, со среды по воскресенье, будут проходить бесплатные кинопоказы старых и новых кинолент, снятых известными мастерами кино. Посетители фестивальных площадок также смогут поучаствовать в различных мастер-классах, послушать лекции и встретиться с российскими актерами и режиссерами.

В Зеленограде для проведения фестивальных мероприятий организуют импровизированный кинозал на Центральной площади. Сценический комплекс размером 28х16 метров установят возле Культурного центра «Зеленоград».