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Зеленоградцев ждут открытые кинопоказы фильмов фестиваля «Московское кино»
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Зеленоградцев ждут открытые кинопоказы фильмов фестиваля «Московское кино» 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В период с 1 августа по 9 сентября в столице в третий раз будет проходить фестиваль «Московское кино». Организатор фестиваля, Департамент культуры города Москвы, подготовил для горожан и гостей города насыщенную культурную программу.
На 30-ти открытых площадках в еженедельном режиме, со среды по воскресенье, будут проходить бесплатные кинопоказы старых и новых кинолент, снятых известными мастерами кино. Посетители фестивальных площадок также смогут поучаствовать в различных мастер-классах, послушать лекции и встретиться с российскими актерами и режиссерами.
В Зеленограде для проведения фестивальных мероприятий организуют импровизированный кинозал на Центральной площади. Сценический комплекс размером 28х16 метров установят возле Культурного центра «Зеленоград».
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