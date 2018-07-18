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В Калифорнии медведь забрался в бассейн частного дома, спасаясь от жары
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В Калифорнии медведь забрался в бассейн частного дома, спасаясь от жары 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Лос-Анджелесе медведь забрался в жилой дом и искупался в бассейне хозяев, спасаясь от жары, сообщает FoxNews.
Животное было замечено 17 июля в районе Гранада Хиллс. Отдыхающего у бассейна медведя поймали с поличным, сфотографировали и усыпили при помощи транквилизатора, после чего благополучно вернули в естественную среду обитания.
"Мы не можем винить этого милого пушистика за желание понежиться у бассейна в такую жару. Тем не менее рады сообщить, что он не пострадал и был безопасно доставлен обратно домой", — сообщается в твитере на официальной странице полицейского департамента Лос-Анджелеса.
Ранее в тот же день после того, как зверь был впервые замечен в жилом районе, полиция предупредила жителей окрестностей об опасности и попросила их оставаться дома.
Ранее сообщалось, что в США сбежавший из зоопарка ягуар Валерио убил пять альпак, двух лис и эму.
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