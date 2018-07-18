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Незрячему путешественнику понравился Новосибирск
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Незрячему путешественнику понравился Новосибирск 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
С начала июля Владимир едет автостопом от Калининграда до Владивостока и сегодня, 18 июля, добрался до Новосибирска, где провел мастер-класс в рамках проекта «Путешествие в темноте».
Владимир Васкевич рассказал о том, как отличить мечту от реальности и как добиться поставленной цели. «В детстве я мечтал стать футболистом, яхтсменом и президентом. Сбылись две мечты, — говорит путешественник. — Людям под силу все! Главное, захотеть осуществить свои мечты».
У Владимира есть свой девиз: «Сделай не вместо инвалида, а вместе с ним». Своим примером путешественник, полностью потерявший зрение в три года, показывает всем людям, что любой человек, несмотря на проблемы, может прожить жизнь, полную радости и счастья. С детства Владимир грезил мечтой путешествовать, поднять паруса и взойти на борт яхты. «Все, что я делаю, доставляет мне удовольствие. Я путешествую, совершаю походы на яхте и байдарках. Мне хочется показать не только инвалидам, но и всем людям жизнь, полную радости, — продолжает молодой человек. — Хочу показать, что даже инвалидам под силу все».
К 24 годам Владимир успел написать книгу «Путешествие без границ», в которой рассказывает, как могут путешествовать слепые люди, о приемах, которые помогают достигать поставленных целей, и как бороться с негативом. Сам Владимир называет свою книгу «пробой пера», но не собирается останавливаться на достигнутом.
В Новосибирске Владимир Васкевич был уже три раза. «Город мне очень нравится, но главное — это люди, которые всегда готовы прийти на помощь», — подытожил путешественник.
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