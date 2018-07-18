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На стройке в Зеленоградском районе найдено тело 71-летнего мужчины, пропавшего в мае
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На стройке в Зеленоградском районе найдено тело 71-летнего мужчины, пропавшего в мае 

Клопс.Ru 2 часа назад
На стройке под Зеленоградском обнаружено тело 71-летнего мужчины, которого родные разыскивали с мая. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Тело погибшего нашли рабочие недалеко от строящихся блоков птицефермы в посёлке Котельниково. На место выезжали следственно-оперативная группа и сотрудники регионального СКР. Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Установлено, что это 71-летний Анатолий В., который пропал почти два месяца назад.
Дочь Анатолия Анна рассказала «Клопс», что её отец, вероятно, заблудился и не мог найти дорогу домой. Она добавила, что, по всей видимости, мужчина умер через несколько дней после пропажи.
Анатолий В. ушёл с дачи в с/о «Дельфин» в посёлке Люблино и не вернулся домой. Мужчина страдал потерей памяти и нуждался в медицинской помощи.
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