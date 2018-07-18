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Заказчикам запретят устанавливать собственные критерии оценки на торгах
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Заказчикам запретят устанавливать собственные критерии оценки на торгах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Заказчиков обяжут использовать только те критерии, которые прописаны в законе о госзакупках. Соответствующий законопроект депутаты во втором чтении приняли на пленарном заседании 18 июля.
С инициативой запретить заказчику устанавливать по своему усмотрению критерии оценки заявок и величин их значимости при проведении закупки выступили депутаты парламентской фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым весной 2016 года.
По мнению разработчиков, законопроект позволит устранить коррупционные схемы, которые позволяли выводить бюджетные деньги через «фирмы-однодневки». Такую возможность предоставляло действующее законодательство, которое позволяло заказчикам оценивать конкурсные заявки весьма субъективно. В результате размер хищений из государственного бюджета при госзакупках оценивается ежегодно в 1 триллион рублей, приводят данные авторы в пояснительной записке к документу.
Теперь на торгах заказчики будут обязаны учитывать только критерии, определённые в законе о госзакупках: цена контракта; качественные характеристики объекта закупок, траты на эксплуатацию и ремонт товаров и квалификация участника.
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