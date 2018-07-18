В Адыгее неизвестные в масках похитили 25-летнего парня

Краснодар . 18 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на улице Заводской. Возле круглосуточного продуктового магазина к молодому человеку подошли двое неизвестных с масками-балаклавами на головах и против его воли затолкали в синий автомобиль марки Ford Focus. После этого иномарка покинула место происшествия, сообщают местные СМИ со ссылкой на Telegram‐канал «ЧП Краснодар». ;

Фото / t.me/chp_krd В распространяемой в сети Интернет ориентировке названо и имя похищенного молодого человека. Это 25-летний местный житель Мигран З. Как говорится в документе, подлинность которого не установлена, злоумышленники были одеты в камуфляжную форму с надписью «ОМОН» на спине.