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В Адыгее неизвестные в масках похитили 25-летнего парня
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В Адыгее неизвестные в масках похитили 25-летнего парня 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на улице Заводской. Возле круглосуточного продуктового магазина к молодому человеку подошли двое неизвестных с масками-балаклавами на головах и против его воли затолкали в синий автомобиль марки Ford Focus. После этого иномарка покинула место происшествия, сообщают местные СМИ со ссылкой на Telegram‐канал «ЧП Краснодар». ;
Фото / t.me/chp_krd  В распространяемой в сети Интернет ориентировке названо и имя похищенного молодого человека. Это 25-летний местный житель Мигран З. Как говорится в документе, подлинность которого не установлена, злоумышленники были одеты в камуфляжную форму с надписью «ОМОН» на спине.
В правоохранительных органах данную информацию пока не прокомментировали.
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