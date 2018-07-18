Жителя Татарстана приговорили к 17 годам лишения свободы за изнасилование 12-летней девочки 

История произошла еще в апреле текущего года в Заинске. 31-летний мужчина, который, кстати, ранее был судим, перебрал со спиртным и познакомился с 12-летней девочкой. По версии следствия, он обманным путем заманил ее в квартиру, где удерживал до следующего утра. Мужчина избил школьницу и надругался над ней. Кроме того, он украл у ребенка планшет и золотые серьги на общую сумму в 9 тысяч рублей. В результате мужчину задержали и возбудили уголовное дело по трем статьям — «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера» и «грабеж». Злоумышленник полностью признал свою вину. В итоге, суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.