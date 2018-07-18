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Депутаты горсовета назвали ещё одного почётного гражданина Омска
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Депутаты горсовета назвали ещё одного почётного гражданина Омска 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Последние пленарное заседание весенней сессии Омского городского Совета прошло 18 июля. Среди прочих был и вопрос о присвоении звания Почётного гражданина Омска заместителю главврача областной детской больницы Мурату Адырбаеву.
Председатель комитета по социальным вопросам Максим Астафьев отметил, что на комитете решение поддержали единогласно. Ровно так же проголосовал и весь горсовет. Таким образом, Адырбаев накануне Дня города стал ещё одним почётным гражданином.
Мурат Адырбаев начал путь врача с работы стоматологом в Муромцевской больнице. С 1972 года трудится в областной клинической больнице. Награждён знаком «Отличник здравоохранения», с 1995 года имеет звание заслуженного врача Российской Федерации. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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