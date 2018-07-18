Все так же черная дыра? Каково живется оренбургскому фермеру

Владимир Пузий уже 36 лет возглавляет бывший совхоз в пос. Караванный, ныне СПК «Колхоз» имени Ю. А. Гагарина. Ему удалось сохранить хозяйство в самые тяжелые годы, но и нынешнее время он не считает легким, почему и не может позволить себе выйти на пенсию в свои 69.

Владимир Петрович рассказал корреспонденту « АиФ Оренбург », с чем приходится сталкиваться фермерам на сегодняшнем рынке, на какую помощь от государства приходится рассчитывать, каким будет урожай в этом году и как это скажется на их карманах.

Будет другой рекорд

Людмила Максимова, «АиФ Оренбург»: Владимир Петрович, вы живете работой в сельском хозяйстве не меньше полувека. Какое сегодня к нему отношение со стороны власти?

Владимир Пузий: Долгое время сельское хозяйство в новой России называли «черной дырой». Потом, видать, сообразили, что так нельзя. В нашей области 40 с лишним процентов аграрного населения. В последнее время начали восхищаться сельским хозяйством. Но как оно финансировалось по остаточному принципу в постсоветское время, так и осталось. Больше одного, максимум полутора процентов, из федерального бюджета на него не выделялось (в области в отдельные годы выделялось максимум 2 -2,5%). В Советские годы доходило до 9%. Поддержка выражалась в виде дешевых цен на технику и горюче-смазочные материалы.

— Но вот в прошлом году область дала рекордный урожай. Разве это не свидетельствует об улучшении ситуации? Кстати, сильно с него разбогатели фермеры?

— В прошлом году было много шума по небывалому урожаю. Однако на зерно цены были в два раза ниже, чем в 2016 году. С 8 тысяч рублей за тонну она упала до 5,5. Много вырастили, а денег выручили меньше, чем в менее урожайный год.

Прошлогодний урожай был таким не потому, что все вдруг стало благополучно в сельском хозяйстве, или появились новая техника и технологии, удобрения начали применять. Просто сложились благоприятные погодные условия в большинстве зон, где возделывают зерновые культуры.

Но в этом году у нас, как и в целом в стране, будет другой рекорд. Во многих регионах России аномальные погодные условия. Знаю, что в Бузулукском, Бугурусланском и центральных районах из-за жары и отсутствия осадков практически погибли посевы яровых культур. Придется их списывать. Все деньги затрачены впустую.

Можно было бы противостоять, но машинно-тракторный парк изношен. Власть заявляет, что выделяет субсидии на приобретение техники, но это, в общем, не меняет ситуацию к лучшему. Она выбывает опережающими темпами, а новая выместить ее не успевает. Заменяется только 15%. В Советское время в нашем хозяйстве было 90 комбайнов, а сейчас шесть. И не только у нас так.

От нехватки зерна пострадает и животноводство. У нас 2200 голов КРС. Если раньше мы могли хотя бы купить поголовье на стороне, то сейчас его и там нет. А ведь еще нужно будет выплачивать зарплату, приобретать ГСМ. Стараюсь не думать об этом, а не то можно сойти с ума.

Как становятся банкротом?

— С чем, по-вашему, связано сокращение поголовья скота на территории области?

— Животноводство сегодня фактически убыточное занятие. С 90-х годов идет постоянное вырезание скота. В этом году в стране сократят 40 тысяч голов.

Нередко сельхозтоваропроизводители не могут решить проблему с заготовкой кормов. За счет зерна в основном компенсировались убытки в животноводстве. Скот берут в залог за взятую в кредит технику, и когда прогорает очередное хозяйство, его пускают под нож.

В этом году уменьшилась несвязанная погектарная поддержка от государства — с 500 рублей примерно до 100. Что можно купить на них, если литр дизельного топлива стоит 50?

Все надо рассматривать в связи. Обыватели говорят, вам выделили 5 миллиардов на компенсацию за подорожание топлива по России. Но что такое пять миллиардов для целой страны? Дизтопливо с 32 тысяч за тонну подорожало до 50 тысяч. За счет этого мы на 2,5 миллиона рублей заплатили больше, чем в прошлом году.

— Как сегодня складываются отношения с закупщиками?

— Еще несколько месяцев назад у нас покупали молоко по 21 рублю за литр. На второй день после президентских выборов цену дважды снизили. Сегодня за литр нам платят 14 рублей. За счет этого мы потеряли около 2,5 млн руб. Считается, что рынок насыщен молоком. Из Беларуси завезли сухое молоко. Если же прекратить поставки из-за границы, то будет нехватка продукта. Но разве молоко стало дешевле? Куда делись эти семь рублей?

Закупщики делают, что им вздумается. Допустим, доставляем мы им молоко первого сорта (что отмечено в нашей лаборатории), но они указывают, что это второй сорт, и платят нам уже не 14, а семь рублей. И ничего не сделаешь…

Или же нам постоянно указывают на недостачу, хотя молоко мы взвешиваем и пломбируем. Как-то мы полтора года судились с хладокомбинатом. Нам с большим трудом удалось вернуть свои четыре миллиона рублей. А бывает, что хозяйства так банкротятся. Одному фермеру задолжали шесть миллионов рублей. В то же время он должен был 500 тысяч за электроэнергию, в итоге у него ее отключили. Ввели бы закон об уголовной ответственности для таких собственников. Мы не защищены и поэтому остаемся банкротами.

Что будет дальше?

— Есть ли у вас достойная смена?

— С кадрами у нас острая проблема. Мне уже 10 лет назад дома надо было сидеть. Агронома нет, инженера нет, приходится иной раз самому замещать специалистов. Зарплата маленькая, повысить ее не получается. Она самая низкая в экономике страны. У почтальонов может только меньше.

По области средняя зарплата в сельском хозяйстве около 15-16 тысяч. Хотя комбайнеры за уборку получают прилично: самые хорошие работники заработали по 200 тысяч рублей. Сельчане устраиваются на работу в городе, уезжают на вахту. У нас тяжелые условия труда. Трудишься от зари до зари, бывает, нет выходных и праздничных дней. Представьте, за кабиной 50 градусов и внутри жара и пыль. Только 10% техники оборудованы кондиционерами.

В животноводство к нам идут молодые женщины, а вот шоферы и трактористы практически не меняются. Только 30% всех наших работников — молодежь.

Посмотрите в газете: в каждом номере сообщается о банкротстве сельхозпредприятий. Если оценивать по стране, то продолжаем завозить молоко, мясо и молочные продукты из— за границы. Во всем мире сельское хозяйство поддерживается, причем в климатических условиях гораздо лучших, чем наши. Что будет дальше?

При Ельцине, хотя я ни в коем случае не даю ему положительные оценки, мы смогли купить посевной комплекс, который и сейчас работает. Позже приобрели в кредит четыре комбайна. Сейчас позволить себе этого не можем, хотя нужно обновлять машинно-тракторный парк. Я считаю, ситуация в сельском хозяйстве стала хуже.