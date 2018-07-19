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Ремонт улицы Красный Пахарь в Омске подходит к концу
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Ремонт улицы Красный Пахарь в Омске подходит к концу 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Улица Красный Пахарь вошла в перечень объектов, подлежащих ремонту в 2018 году.
Как сообщает портал мэрии Омска, на дороге был разбит асфальт, деревья вдоль неё нависали над проезжей частью и сильно ограничивали обзор, а после дождей дорожное полотно, как правило, было залито водой, так как воде некуда было уходить.
Специалисты подрядной организации отфрезеровали дефектный слой асфальта, выполнили аварийно-восстановительный ремонт, завершили укладку нижнего выравнивающего слоя. Также вдоль дороги было снесено и кронировано более 300 деревьев.
Протяжённость отремонтированного участка 1,8 километра, площадь — 15 тысяч квадратных метров, стоимость работ превышает 15 миллионов рублей.
По словам директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова, выполняется ремонт ливневой канализации. К 1 августа работы по её обустройству будут завершены.
напомним, в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные» дороги в Омске будет отремонтировано 37 объектов.
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