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Ночью омский транспорт не сможет проехать по улице Хмельницкого
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Ночью омский транспорт не сможет проехать по улице Хмельницкого 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Из-за ремонта теплосетей в ночь с 18 на 19 июля на участке автодороги запретят движение автомобилей. Об ограничении сегодня, 18 июля, рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Омска. В Октябрьском округе этой ночью, с 22 часов 18 июля до 6 утра 19 июля, закроют движение транспорта по улице Богдана Хмельницкого на пересечении с 3-й Транспортной. В это время АО «Омск РТС» займется ремонтом теплотрассы.
— Ограничение движения коснется участка в районе дома № 220 по ул. Б. Хмельницкого, — отметили в компании.
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