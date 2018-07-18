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В Ростове-на-Дону подорожал готовый бизнес
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В Ростове-на-Дону подорожал готовый бизнес 

Ростовские Вести 2 часа назад
Больше всего увеличилась стоимость гостиничного бизнеса Сервис объявлений Юла проанализировал предложения по продаже готового бизнеса в Ростове-на-Дону за 2 квартал 2018 года. По сравнению с 1 кварталом готовый бизнес в городе подорожал на четверть. Средняя цена в категории «бизнес под ключ» выросла на 61%, средняя стоимость объявлений в категориях «доля в бизнесе» и «франшиза» уменьшилась в 2 раза. Средняя цена готового бизнеса под ключ в Ростове-на-Дону составила 578 тысяч рублей, что на 23% дешевле средней по России. Стоимость снижалась: например, на автомойки и автосервисы (на 22%) — до 252 тысяч рублей в среднем. А больше всего подорожали гостиницы и хостелы. Их цена в городе выросла в 4 раза и составила 1,65 млн рублей. Чаще всего ростовчане продавали бизнес в сфере торговли (средняя цена — 292 тысячи рублей). На этот сегмент пришлась половина (51%) всех предложений в городе. На втором по популярности месте оказались интернет-проекты (14%), 225 тысяч рублей. Затем — сфера общественного питания (11%), 384 тысячи рублей. Реже всего в городе на Юле продавали гостиничный бизнес и предприятия сельского хозяйства.
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