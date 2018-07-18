Камчатскому депутату отказали в «парковке» коня у здания правительства 

Администрация Петропавловска-Камчатского отказала депутату Законодательного собрания Камчатского края Михаилу Пучковскому в организации коновязи у здания регионального правительства, сообщает kam24.ru.
В официальном ответе мэрии на запрос депутата отмечается, что территория у здания правительства является зоной общественных площадей. Здесь проходят общественные мероприятия, а также предусмотрены парковочные места для транспортных средств. При этом верховые животные, подчеркивают чиновники, транспортными средством не являются, а потому стоянка для них организована быть не может.
Михаил Пучковский заявил, что считает решение администрации незаконным и намерен оспаривать его в суде.
Стоит напомнить, что камчатский депутат прибыл на очередную сессию верхом на коне в сопровождении наездниц. Таким образом он постарался привлечь внимание к проблеме подорожания бензина. Он заявил, что «так будут ездить все» и что «Камчатка погибнет с такими ценами на бензин», передает «Уралинрформбюро».
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