WP: Бутина рассказала разведке США о своих романтических отношениях

По информации WP, Бутина посетила школу, университет и летний лагерь в Южной Дакоте в 2015 году. При этом все три мероприятия, в которых участвовала гражданка России , помог организовать республиканец Пол Эриксон. Именно он, отмечает газета, соответствует описанию в судебных документах американца, который помог представить Бутину влиятельным политическим деятелям в США «с целью продвижения повестки России». Эриксону обвинения не предъявлялись, сам он не ответил на запрос издания.

Помимо этого, источники WP сообщили, что в апреле Бутина рассказала комитету по разведке Сената США о романтических отношениях с «оперативником», которого встретила в Москве . Его имя не указывается.

Отмечается, что Бутина провела в апреле 2015 года лекцию в университете Южной Дакоты в качестве активиста за права ношения оружия. Лекция спонсировалась школьным департаментом по политической науке и двумя студенческими группами. Тема лекции была посвящена праву ношения оружия в России, по формату предполагался обед с пиццей. В мероприятии участвовали более 10 студентов.

Кроме этого, представитель учебного округа Су-Фолс Бен Шумахер рассказал WP, что Бутина общалась примерно с 20 учащимися средней школы, которым рассказала о женщинах в предпринимательстве, а также про свой путь создания собственного бизнеса. Шумахер пояснил, что Бутина не вела политических дискуссий.

В июле 2015 года Бутина была замечена в летнем лагере в Южной Дакоте, который организовали республиканцы. Ее участие было запечатлено на фотографиях в социальных сетях, продолжает WP, а также в твиттере одного из лидеров лагеря Дасти Джонсона. В одном из твитов он пишет, что «дети полюбили ее рассказы о борьбе за свободу России». Бутина выдавала себя за борца за свободу, борющегося против режима власти в России, отметил позже Джонсон.