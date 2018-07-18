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WP: Бутина рассказала разведке США о своих романтических отношениях
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WP: Бутина рассказала разведке США о своих романтических отношениях 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: facebook/Мария Бутина
Задержанная в США россиянка Мария Бутина посещала образовательные учреждения в США и выступала с лекциями при поддержке со стороны члена Республиканской партии, рассказывает американская газета The Washington Post.
По информации WP, Бутина посетила школу, университет и летний лагерь в Южной Дакоте в 2015 году. При этом все три мероприятия, в которых участвовала гражданка России, помог организовать республиканец Пол Эриксон. Именно он, отмечает газета, соответствует описанию в судебных документах американца, который помог представить Бутину влиятельным политическим деятелям в США «с целью продвижения повестки России». Эриксону обвинения не предъявлялись, сам он не ответил на запрос издания.
Помимо этого, источники WP сообщили, что в апреле Бутина рассказала комитету по разведке Сената США о романтических отношениях с «оперативником», которого встретила в Москве. Его имя не указывается.
Отмечается, что Бутина провела в апреле 2015 года лекцию в университете Южной Дакоты в качестве активиста за права ношения оружия. Лекция спонсировалась школьным департаментом по политической науке и двумя студенческими группами. Тема лекции была посвящена праву ношения оружия в России, по формату предполагался обед с пиццей. В мероприятии участвовали более 10 студентов.
Кроме этого, представитель учебного округа Су-Фолс Бен Шумахер рассказал WP, что Бутина общалась примерно с 20 учащимися средней школы, которым рассказала о женщинах в предпринимательстве, а также про свой путь создания собственного бизнеса. Шумахер пояснил, что Бутина не вела политических дискуссий.
В июле 2015 года Бутина была замечена в летнем лагере в Южной Дакоте, который организовали республиканцы. Ее участие было запечатлено на фотографиях в социальных сетях, продолжает WP, а также в твиттере одного из лидеров лагеря Дасти Джонсона. В одном из твитов он пишет, что «дети полюбили ее рассказы о борьбе за свободу России». Бутина выдавала себя за борца за свободу, борющегося против режима власти в России, отметил позже Джонсон.
Бывший специалист контрразведки ФБР Дэвид Гомес рассказал Washington Post, что присутствие Бутиной на мероприятиях в 2015 году, вероятно, было частью усилий по завоеванию доверия среди американцев.
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