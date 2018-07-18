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iPhone понижает максимальную яркость экрана и тормозит при перегреве. Это нормально
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iPhone понижает максимальную яркость экрана и тормозит при перегреве. Это нормально 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Это нормальноВы наверняка замечали, что при перегреве iPhone автоматически снижается максимальная яркость экрана. Это было как на iPhone 6, так и осталось на iPhone X.
Зачастую айфон нагревается либо в тяжелых играх, либо в том ж навигаторе. Первоначально я думал, что это какой-то системный баг, из-за которого падает максимальная яркость. Оказывается, все нормально, так и должно быть.
Когда такое происходит
Все мы знаем, что идеальные условия для использования iPhone — температура от 0 до 35 градусов. Низкие или высокотемпературные условия могут привести к изменению поведения устройства для регулирования его температуры.
Вообще, сильный нагрев айфона может происходить в следующих условиях:
— Когда вы настраиваете устройство в первый раз  — Когда вы восстанавливаете резервную копию
— Когда приложения повторно индексируют или повторно анализируют данные, например, теги фотографий для лиц, мест или ключевых слов после обновления программного обеспечения
— Когда вы используете приложения или функции с тяжелой графикой или дополненной реальностью
Эти случаи являются нормальными, и после завершения смартфон остынет. А вот ситуации, когда iPhone может сильно перегреваться:
— Вы оставили устройство в машине в жаркий день
— Вы оставили устройство под прямыми солнечными лучами в течение длительного периода времени
— Вы используете определенные функции в жарких условиях в течение длительного периода времени. Например, GPS-отслеживание или навигация в автомобиле, игры или используете приложения с дополненной реальностью
К чему приводит перегрев iPhone
Если внутренняя температура устройства превышает нормальный рабочий диапазон, устройство будет защищать свои внутренние компоненты, пытаясь отрегулировать температуру.
Apple отмечает, что при перегреве возможны различные сбои в работе. Например, устройство заряжается медленнее по проводной/беспроводной зарядке (или вообще не заряжается), падает максимальная яркость экрана (либо экран вообще отключается), падает уровень сигнала сотовой связи, вспышка не работает, падает производительность смартфона.
Если что-либо из этого вам знакомо, знайте — это абсолютно нормально.
Смартфон попросту пытается привести себя в порядок и нормализовать внутреннюю температуру компонентов. А также избежать потери ёмкости аккумулятора из-за нестандартных условий.
Именно по этой причине вы можете замечать, как падает максимальная яркость или гаджет начинае дико тормозить.
Бывают ещё ситуации, когда iPhone очень сильно перегревается. Тогда на экране появится изображение, оповещающее о мощном перегреве:
В такой ситуации не нужно паниковать. Просто отложите смартфон в сторонку на 5-10 минут и дайте ему остыть. Не пытайтесь охладить его вручную феном или кондиционером в машине.
Это может плохо сказаться на внутренних компонентах из-за резкого перепада температур.
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