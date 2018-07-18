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Игроки сборной Хорватии пожертвуют детям заработанные на ЧМ-2018 деньги
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Игроки сборной Хорватии пожертвуют детям заработанные на ЧМ-2018 деньги 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в своём обращении в «Фейсбуке» сообщил, что футболисты национальной команды пожертвуют деньги, полученные за выступление на чемпионате мира — 2018, хорватским детям.
«Все деньги, которые национальная команда получит за выступление на чемпионате мира, будут пожертвованы фонду, который помогает детям. Этот фонд будет финансировать отдых тех детей, которые никогда не видели Адриатического моря. Члены сборной — вместе с хорватским народом. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь людям в вопросах, не относящихся к победам команды. У всех хорватских детей будет возможность провести как минимум семь дней на побережье Хорватии. По крайней мере, мы сможем обеспечить это тем, кому помощь нужна больше всего», — написал Далич.
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