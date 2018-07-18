ГД одобрила закон о дополнительном выходном дне 

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается предоставить российским гражданам дополнительный выходной день для того, чтобы пройти диспансеризацию. В связи с дополнительными консультациями документ находится на рассмотрении нижней палаты уже второй год.
По словам главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова, диспансеризация как профилактическое мероприятие является главным средством в борьбе с заболеваниями и по этой причине проект закона был поддержан парламентариями. Об этом пишет РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выражала поддержку инициативе.