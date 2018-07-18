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ГД одобрила закон о дополнительном выходном дне
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ГД одобрила закон о дополнительном выходном дне 

News.ru 1 час назад
Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается предоставить российским гражданам дополнительный выходной день для того, чтобы пройти диспансеризацию. В связи с дополнительными консультациями документ находится на рассмотрении нижней палаты уже второй год.
По словам главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова, диспансеризация как профилактическое мероприятие является главным средством в борьбе с заболеваниями и по этой причине проект закона был поддержан парламентариями. Об этом пишет РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выражала поддержку инициативе.
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