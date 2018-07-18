Госдума разрешила судам РФ неоднократно пересекать госграницу в уведомительном порядке 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла закон, который разрешает российским судам, прошедшим таможенный контроль, неоднократно пересекать госграницу в уведомительном порядке, что позволит существенно снизить расходы рыболовецких организаций.
Документ направлен на «урегулирование проблемы прохода через территориальное море РФ российских судов, в отношении которых при убытии из РФ был осуществлен пограничный и таможенный контроль», пояснил первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, принятие закона «позволит дать возможность российским судам неоднократного пересечения границы в уведомительном порядке, что в свою очередь позволит уменьшить затраты рыболовецких организаций в десятки раз для перехода из одного промыслового района в другой».
Основные положения
Как следует из сопроводительных материалов, законом допускается неоднократное пересечение без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля российскими и иностранными судами, убывающими из российских портов с последующим прибытием в них без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств, если иное не установлено правительством РФ. При этом таким судам запрещается осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных на иностранные суда (с иностранных судов), а также на российские суда (с российских судов), которые прошли контроль. Исключение составят случаи, если это вызвано необходимостью спасения людей или судов либо другими чрезвычайными обстоятельствами, о которых капитан судна должен будет незамедлительно проинформировать пограничные и таможенные органы.
Неоднократное пересечение границы без дополнительного контроля будет также возможно для «российских судов, прошедших пограничный, таможенный и иные виды контроля при убытии с территории РФ, прибывающих на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с ее территории». Таким кораблям запрещается осуществлять во внутренних морских водах и в территориальном море РФ остановку, (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных, спуск на воду или прием на борт любых плавучих средств, подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата, ведение промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности.
В то же время такие суда смогут осуществлять в отдельных районах внутренних морских вод и территориального моря РФ в присутствии пограничников перегрузку уловов рыбы на российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль, в случае если неблагоприятные гидрометеорологические условия не позволяют осуществлять такую перегрузку за пределами территориального моря РФ. Документом также устанавливаются условия для неоднократного пересечения (требования к оснащению судов средствами контроля, передача в пограничные органы данных о местоположении судов, уведомление пограничных органов о каждом фактическом пересечении). Закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.