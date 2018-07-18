Госдума разрешила судам РФ неоднократно пересекать госграницу в уведомительном порядке

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Госдума в среду приняла закон, который разрешает российским судам, прошедшим таможенный контроль, неоднократно пересекать госграницу в уведомительном порядке, что позволит существенно снизить расходы рыболовецких организаций.

Документ направлен на «урегулирование проблемы прохода через территориальное море РФ российских судов, в отношении которых при убытии из РФ был осуществлен пограничный и таможенный контроль», пояснил первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев . По его словам, принятие закона «позволит дать возможность российским судам неоднократного пересечения границы в уведомительном порядке, что в свою очередь позволит уменьшить затраты рыболовецких организаций в десятки раз для перехода из одного промыслового района в другой».

Основные положения

Как следует из сопроводительных материалов, законом допускается неоднократное пересечение без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля российскими и иностранными судами, убывающими из российских портов с последующим прибытием в них без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств, если иное не установлено правительством РФ . При этом таким судам запрещается осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных на иностранные суда (с иностранных судов), а также на российские суда (с российских судов), которые прошли контроль. Исключение составят случаи, если это вызвано необходимостью спасения людей или судов либо другими чрезвычайными обстоятельствами, о которых капитан судна должен будет незамедлительно проинформировать пограничные и таможенные органы.

Неоднократное пересечение границы без дополнительного контроля будет также возможно для «российских судов, прошедших пограничный, таможенный и иные виды контроля при убытии с территории РФ, прибывающих на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с ее территории». Таким кораблям запрещается осуществлять во внутренних морских водах и в территориальном море РФ остановку, (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных, спуск на воду или прием на борт любых плавучих средств, подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата, ведение промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности.

В то же время такие суда смогут осуществлять в отдельных районах внутренних морских вод и территориального моря РФ в присутствии пограничников перегрузку уловов рыбы на российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный и таможенный контроль, в случае если неблагоприятные гидрометеорологические условия не позволяют осуществлять такую перегрузку за пределами территориального моря РФ. Документом также устанавливаются условия для неоднократного пересечения (требования к оснащению судов средствами контроля, передача в пограничные органы данных о местоположении судов, уведомление пограничных органов о каждом фактическом пересечении). Закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.