Минобороны поблагодарило итальянского мэра за памятник погибшему в Сирии офицеру

Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, который погиб весной 2016 года при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в городе Вальи-Сотто . Мраморная скульптура изображает военнослужащего, опершегося на каменную глыбу, в полной боевой экипировке. По замыслу создателей, Прохоренко запечатлен за несколько мгновений до удара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов в окрестностях Пальмиры.

"От имени Министерства обороны Российской Федерации позвольте выразить слова благодарности представителям мэрии Вальи-Сотто и римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечение подвига российского офицера в ходе борьбы с международным терроризмом", — сказал Панков на открытии финала всероссийской военно-патриотической игры «Победа» в подмосковном парке «Патриот».

В рамках церемонии открытия финала игры мэр Вальи-Сотто Марио Пулье и председатель римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии Адриан Токки передали движению «Юнармия» копию памятника Герою России Александру Прохоренко. «Такие подвиги возрождают понятие герой. В честь подвига Прохоренко мы решили назвать один из наших парашютных курсов его именем», — сказал Токки.

Министерство обороны России 24 марта 2016 года сообщило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Александр Прохоренко погиб во время наведения авиаударов по террористам близ Пальмиры. Офицер вызвал огонь на себя, когда его обнаружили и окружили боевики. Указом президента Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Прохоренко было присвоено звание Героя России. Он похоронен в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области

Финал всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая собрала на своей площадке почти 1 тысячу подростков из всех регионов РФ, пройдет с 18 по 21 июля в подмосковном парке «Патриот». Среди участников — юнармейцы и кандидаты в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и участники молодежных организаций. Молодые патриоты будут участвовать в конкурсах и состязаниях на выносливость и скорость, проявят навыки в строевой подготовке, поведении в экстремальных условиях и оказании первой помощи. Конкурсная программа представлена шестью дисциплинами.