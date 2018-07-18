Первый в Москве храм в честь княгини Ольги откроется ко Дню города

Храм уже построен и ждет своего открытия и освящения. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в столице Владимира Ресина.

"Осталось только благоустроить территорию и сдать храм ко Дню города, а в ноябре планируем его освятить. Знаменательно, что это будет первый храмовый комплекс за всю 870-летнюю историю Москвы , посвященный первой христианской правительнице древней Руси", — приводятся в сообщении слова В. Ресина.

Прихрамовая территория также будет обустроена — там разобьют газоны и цветники.