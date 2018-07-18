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Можжевельник виргинский посадят в районе
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Можжевельник виргинский посадят в районе 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Можжевельник виргинский планируют вырастить на территории района. Данную информацию 16 июля обнародовала ведущий инженер отдела благоустройства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Ирина Савченко.
— В результате воздух в районе наполнится приятным ароматом, так как смола можжевельника производит запах, который похож на хвойный, — добавила она.
Известно, что в районе погибла большая часть растений, причиной чему стали сильные зимние морозы. Вместо этих деревьев и хотят осенью 2018 года посадить новые, в числе которых будет и можжевельник виргинский.
Добавим, что растения появятся по адресам: улица Климашкина, дом 21 и Большой Тишинский переулок, дом 37.
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