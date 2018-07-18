«Конечно, там криминал»: одного из подозреваемых в гибели призывника в Елани взяли под стражу

По факту гибели в Еланском гарнизоне 22-летнего призывника из Красноярского края Артема Пахотина возбуждено и расследуется несколько уголовных дел. Об этом E1.RU сообщили в военно-следственном отделе по Центральному военному округу. Фамилии и должности подозреваемых в военном ведомстве называть не стали, сославшись на тайну следствия, но уточнили, что один из фигурантов уже помещен под стражу.

В настоящее время в ЦВО готовят официальное заявление об этом происшествии, оно будет опубликовано в ближайшие дни.

— Конечно, там криминал, дело расследуется, один уже за решеткой, — заверили в в военно-следственном отделе по Центральному военному округу.

Артёма Пахотина призвали в армию в декабре 2017 года. Он попал в 473-й Еланский учебный центр. С матерью и родными парень поддерживал связь по телефону. С весны этого года он неоднократно жаловался родителям на вымогательства со стороны сослуживцев. А через некоторое время маме и отцу срочника сообщили, что их сын найден с двумя пулевыми ранениями на стрельбище. По словам родителей, сначала их заверили, что это не убийство, но они отказались в это верить. Подробный рассказ матери и отца Артема можно узнать из материала наших красноярских коллег.

Сейчас родители погибшего срочника признаются, что мало знают о ходе следствия:

— Мы были в Елани в июне. Следователи сначала общались с нами, а с середины июня почти не выходят на связь, — пожаловалась Рано Пахотина.

В социальных сетях родителям Артема высказали соболезнования родственники многих призывников, чьи сыновья также находились в Еланском гарнизоне вместе с сибиряком.

— Мой сын служил там и после еланской учебки был отправлен на Южный Урал, — рассказала мама одного из военнослужащих. — На момент гибели Артема он был там, но мне толком так ничего и не рассказывал, потому что они в разных ротах были. Артем, кажется, служил в 10-й. Сын меня успокаивал, что служит хорошо, но все же обмолвился, что у них далеко не все благополучно.

Как стало известно нашему порталу, свою помощь семье призывника из Красноярского края уже предложили уральские юристы.