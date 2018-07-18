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Суд: регистрация юрлица ФНС сама по себе подтверждает реальность его сделок
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Суд: регистрация юрлица ФНС сама по себе подтверждает реальность его сделок 

Время бухгалтера 2 часа назад
Судьи, рассматривая спор о правомерности вычетов НДС, пришли к беспрецедентным выводам.
Оказывается, должную осмотрительность в отношении контрагентов должен проявлять не налогоплательщик при выборе партнеров, а налоговый орган, принимая решение о регистрации компании.
А если уж фирма поставлена на учет, это прямое свидетельство того, что сделки с ней заключать безопасно.
Суд отметил, инспекция — единственный участник спорных правоотношений законодательно уполномоченный контролировать соблюдение юрлицами нормативных актов о налогах и сборах.
Доказывая неправомерность вычетов инспекторы ссылались на непредставление подозрительным контрагентом «первички», массовый адрес его регистрации, минимальные показатели отчетности и транзитные финансовые потоки, но арбитры оказались непреклонны.
Акты налогового органа, вменившие истцу недоимки и штраф суд признал недействительными и противоречащими НК РФ.
Позицию первой инстанции поддержали также судьи апелляции и кассации.
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