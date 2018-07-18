Проверенные кадры
По результатам внутрипартийного голосования «Единая Россия» объявила о победе 123 человек: по три кандидата в каждом из 30 партийных списков, 30 человек по одномандатным округам и еще три партийца по общеобластному списку — губернатор Василий Голубев, действующий спикер ЗСК Александр Ищенко, а также главврач областной детской больницы Светлана Пискунова.
Впрочем, фактически реальную борьбу за победу 9 сентября будут вести примерно 60 кандидатов (одномандатный и первые номера в списках). Но даже не всем из них гарантировано прохождение в региональный парламент.
Из числа действующих депутатов в праймериз «Единой России» победили первый зампред заксобрания Николай Беляев, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев, Вячеслав Василенко (действующий депутат ЗСРО, заменил сложившего в апреле полномочия Арташеса Арутюнянца), гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Кроме того, в предварительных выборах одержали победу председатели комитетов ЗакСО: Ирина Руковишникова (комитет по законодательству, государственному строительству; также является зампредом ЗакСо), Екатерина Стенякина (по молодежной политике), Владимир Гребенюк (по аграрной политике, продовольствию, природопользованию), Виктор Шумеев (по экономической политике, промышленности, предпринимательству), Андрей Харченко (по бюджету, налогам и собственности).
«Среди идущих на выборы «старичков» я бы отметил Ирину Рукавишникову, Александра Ищенко и Николая Беляева, которые являются довольно опытными депутатами», — отмечает политолог, директор Центра региональных социально-экономических исследований Дмитрий Абросимов. — Среди новой генерации депутатов, которые повторно идут на выборы, можно выделить Екатерина Стенякину. Парламентарий реализует достаточно много молодежных проектов. Кроме того, можно прогнозировать, что в законодательном собрании будут усилены позиции Вячеслава Василенко, который недавно покинул пост вице-губернатора, но остался в обойме Голубева».
Костяк кандидатов-«старичков» от ЕР составляют депутаты, имеющие за плечами два срока и более в качестве депутатов областного заксобрания, считает политтехнолог Влад Волков.
«Одним из старейших парламентариев здесь является Владимир Гребенюк, представляющий юго-запад Ростовской области (Никлиновский район, Таганрог). Это крупный землевладелец и политик с давней историей, который успел побыть министром сельского хозяйства при раннем Чубе, а также позаседать в Госдуме. К пулу «старичков» относится и владелец агротехнологического холдинга «Бизон Юг» Сергей Суховенко (представлял районы Придонья) и старейший член заксобрания по возрасту и по опыту Николай Беляев. С другой стороны, у нас есть новички, которые являются довольно укорененными в политическую систему политиками. Например, Вячеслав Василенко, который на протяжении многих десятилетий занимал руководящие посты (министр, вице-губернатор). Все это суперопытные политики и управленцы, которые погружены в свои дела», — отмечает Влад Волков.
По словам политтехнолога, среди относительно молодых депутатов действующего ЗакСо примечательна Екатерина Стенякина, которая, по его словам, заработала спорную репутацию.
«Но от Шахт она будет выдвигаться в качестве одномандатника. А в силу сложной ситуации на территории она может не попасть в следующий созыв парламента. Шахты, как Таганрог и Волгодонск (и, может быть, Азов) станут сложными муниципалитетами для избрания кандидатов от «Единой России», — делится мнением эксперт.
В то же время почти все «кандидаты-»старички» получили практически гарантированные округа для победы», уточняет эксперт.
Равнение на губернатора в индивидуальном порядке
Поглощенность личными делами и проблемами своих территорий — общая характеристика «бывалых» кандидатов, уверен Влад Волков. По его словам, у них отсутствует какая-то сплоченная команда, коллективно отстаивающая свои интересы и готовая спорить с исполнительной властью.
Как отмечает политтехнолог, несмотря на то что кандидаты-«старички» сильно укоренены в региональной политике и имеют регалии, они не составляют единую фракцию или группировку. Большинство из них ориентируется на Василия Голубева, который сегодня является единственной реальной силой в Ростовской области.
«В целом парламентарии исторически ориентируются на исполнительную власть, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что за 25 лет донской парламент так и не смог переехать из здания правительства Ростовской области», — добавляет эксперт.
По мнению Дмитрия Абросимова, депутаты с опытом работы чувствуют себя чуть более автономно и независимо, чем единороссы — новички будущего законодательного собрания, которых с полной уверенностью можно назвать «командой Голубева».
«Впрочем, после выборов в сентябре нынешний парламент (в лице получающей большинство партии власти) будет сформирован на проголубевской позиции. Она будет отличаться от предыдущего созыва, заметную часть в котором составляли прошедшие туда люди Чуба», — рассказывает директор Центра региональных социально-экономических исследований.
По словам эксперта, действующий губернатор уже не первый год формирует свой пул в системе исполнительной власти. В 2016 году по такому же принципу был сформирован прогубернаторский пул из депутатов Госдумы. По такому же принципу идет формирование и исполнительной власти — подбираются кандидаты на должности глав администраций всех муниципальных образований, уточняет политолог.
Дмитрий Абросимов считает, что новый созыв сохранит преемственность со старым именно благодаря депутатам-«старичкам», но будет более заточен под действующего главу региона. Эксперт прогнозирует, что занимающие руководящие посты парламентарии смогут сохранить свои позиции и в новом созыве, а соотношение между новичками и бывалыми депутатами-единороссами составит примерно 50 на 50%. При этом на выборах будет сильная внутрипартийная конкуренция, поскольку от 5 до 7 территориальных групп единороссов могут оказаться аутсайдерами и проиграть оппозиции.
«Главная цель «бывалых» депутатов на выборах» — показать, что у партии «Единая Россия» в Ростовской области есть преемственность и стабильность. Примечательно, что костяк данного пула составляют не «голубевские», а еще «чубовские» парламентарии (достигшие карьерных высот при предыдущем главе региона). Это люди, которые разделяют центральную линию партии и правительства. Все вместе они готовы поддержать начинания Москвы и регионального центра», — делится мнением представитель Центра общественного наблюдения политолог Александр Джадов.