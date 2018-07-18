«Седина в бороду — мандат в парламенте». Чем примечательны кандидаты-«старички» от ростовской «Единой России»

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По результатам внутрипартийного голосования «Единая Россия» объявила о победе 123 человек: по три кандидата в каждом из 30 партийных списков, 30 человек по одномандатным округам и еще три партийца по общеобластному списку — губернатор Василий Голубев , действующий спикер ЗСК Александр Ищенко , а также главврач областной детской больницы Светлана Пискунова.

Впрочем, фактически реальную борьбу за победу 9 сентября будут вести примерно 60 кандидатов (одномандатный и первые номера в списках). Но даже не всем из них гарантировано прохождение в региональный парламент.

«Среди идущих на выборы «старичков» я бы отметил Ирину Рукавишникову , Александра Ищенко и Николая Беляева, которые являются довольно опытными депутатами», — отмечает политолог, директор Центра региональных социально-экономических исследований Дмитрий Абросимов. — Среди новой генерации депутатов, которые повторно идут на выборы, можно выделить Екатерина Стенякину. Парламентарий реализует достаточно много молодежных проектов. Кроме того, можно прогнозировать, что в законодательном собрании будут усилены позиции Вячеслава Василенко, который недавно покинул пост вице-губернатора, но остался в обойме Голубева».

Костяк кандидатов-«старичков» от ЕР составляют депутаты, имеющие за плечами два срока и более в качестве депутатов областного заксобрания, считает политтехнолог Влад Волков

«Одним из старейших парламентариев здесь является Владимир Гребенюк, представляющий юго-запад Ростовской области (Никлиновский район, Таганрог ). Это крупный землевладелец и политик с давней историей, который успел побыть министром сельского хозяйства при раннем Чубе, а также позаседать в Госдуме . К пулу «старичков» относится и владелец агротехнологического холдинга «Бизон Юг» Сергей Суховенко (представлял районы Придонья) и старейший член заксобрания по возрасту и по опыту Николай Беляев. С другой стороны, у нас есть новички, которые являются довольно укорененными в политическую систему политиками. Например, Вячеслав Василенко, который на протяжении многих десятилетий занимал руководящие посты (министр, вице-губернатор). Все это суперопытные политики и управленцы, которые погружены в свои дела», — отмечает Влад Волков.

По словам политтехнолога, среди относительно молодых депутатов действующего ЗакСо примечательна Екатерина Стенякина, которая, по его словам, заработала спорную репутацию.

«Но от Шахт она будет выдвигаться в качестве одномандатника. А в силу сложной ситуации на территории она может не попасть в следующий созыв парламента. Шахты, как Таганрог и Волгодонск (и, может быть, Азов ) станут сложными муниципалитетами для избрания кандидатов от «Единой России», — делится мнением эксперт.

В то же время почти все «кандидаты-»старички» получили практически гарантированные округа для победы», уточняет эксперт.

Равнение на губернатора в индивидуальном порядке

Поглощенность личными делами и проблемами своих территорий — общая характеристика «бывалых» кандидатов, уверен Влад Волков. По его словам, у них отсутствует какая-то сплоченная команда, коллективно отстаивающая свои интересы и готовая спорить с исполнительной властью.

Как отмечает политтехнолог, несмотря на то что кандидаты-«старички» сильно укоренены в региональной политике и имеют регалии, они не составляют единую фракцию или группировку. Большинство из них ориентируется на Василия Голубева, который сегодня является единственной реальной силой в Ростовской области.

«В целом парламентарии исторически ориентируются на исполнительную власть, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что за 25 лет донской парламент так и не смог переехать из здания правительства Ростовской области», — добавляет эксперт.

По мнению Дмитрия Абросимова, депутаты с опытом работы чувствуют себя чуть более автономно и независимо, чем единороссы — новички будущего законодательного собрания, которых с полной уверенностью можно назвать «командой Голубева».

«Впрочем, после выборов в сентябре нынешний парламент (в лице получающей большинство партии власти) будет сформирован на проголубевской позиции. Она будет отличаться от предыдущего созыва, заметную часть в котором составляли прошедшие туда люди Чуба», — рассказывает директор Центра региональных социально-экономических исследований.

По словам эксперта, действующий губернатор уже не первый год формирует свой пул в системе исполнительной власти. В 2016 году по такому же принципу был сформирован прогубернаторский пул из депутатов Госдумы. По такому же принципу идет формирование и исполнительной власти — подбираются кандидаты на должности глав администраций всех муниципальных образований, уточняет политолог.

Дмитрий Абросимов считает, что новый созыв сохранит преемственность со старым именно благодаря депутатам-«старичкам», но будет более заточен под действующего главу региона. Эксперт прогнозирует, что занимающие руководящие посты парламентарии смогут сохранить свои позиции и в новом созыве, а соотношение между новичками и бывалыми депутатами-единороссами составит примерно 50 на 50%. При этом на выборах будет сильная внутрипартийная конкуренция, поскольку от 5 до 7 территориальных групп единороссов могут оказаться аутсайдерами и проиграть оппозиции.