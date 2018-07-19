Почти 800 паспортов выдали осужденным в алтайских учреждениях УФСИН

С начала 2018 года сотрудниками краевых учреждений УИС было оформлено 794 паспорта для осужденных, в личных делах которых документ либо отсутствовал, либо срок его действия истек.

Необходимость паспортизации находящихся в заключении важна и потому, что наличие документа дает им возможность после освобождения получить социальные выплаты, встать на учет в службу занятости, устроится на работу.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю сообщает, что за первое полугодие из колоний края было освобождено 2139 человек. Из них только двое вышли без паспортов — это люди, чей срок отбывания наказания составил менее двух месяцев.

В настоящее время в исправительных учреждениях УФСИН края содержится 215 осужденных, которым необходимо получить или заменить паспорта.