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Почти 800 паспортов выдали осужденным в алтайских учреждениях УФСИН
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Почти 800 паспортов выдали осужденным в алтайских учреждениях УФСИН 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
С начала 2018 года сотрудниками краевых учреждений УИС было оформлено 794 паспорта для осужденных, в личных делах которых документ либо отсутствовал, либо срок его действия истек.
Необходимость паспортизации находящихся в заключении важна и потому, что наличие документа дает им возможность после освобождения получить социальные выплаты, встать на учет в службу занятости, устроится на работу.
Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю сообщает, что за первое полугодие из колоний края было освобождено 2139 человек. Из них только двое вышли без паспортов — это люди, чей срок отбывания наказания составил менее двух месяцев.
В настоящее время в исправительных учреждениях УФСИН края содержится 215 осужденных, которым необходимо получить или заменить паспорта.
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