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Волонтеры очистят самый северный населенный пункт России от мусора
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Волонтеры очистят самый северный населенный пункт России от мусора 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Диксоне — самом северном населенном пункте России стартовал «Арктический субботник», говорится на сайте Таймырского муниципального района.
Волонтеры в течение месяца будут очищать территорию города от мусора.
На место прибыл первый отряд из 39 студентов, сформированный в региональном аграрном вузе, передает «Таймырский телеграф».
Кроме уборки для добровольцев из Норильска, Дудинки и Красноярска предусмотрена туристическая программа, участие в спортивных состязаниях с военнослужащими местной погранзаставы. Молодым людям предложат разработать собственные проекты преобразования Диксона.
Ранее сообщалось, что собранный на Таймыре мусор вывезут из Арктики на морских судах. Крупные конструкции предварительно распилят.
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