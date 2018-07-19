Волонтеры очистят самый северный населенный пункт России от мусора

В Диксоне — самом северном населенном пункте России стартовал «Арктический субботник», говорится на сайте Таймырского муниципального района.

Волонтеры в течение месяца будут очищать территорию города от мусора.

На место прибыл первый отряд из 39 студентов, сформированный в региональном аграрном вузе, передает « Таймырский телеграф ».

Кроме уборки для добровольцев из Норильска , Дудинки и Красноярска предусмотрена туристическая программа, участие в спортивных состязаниях с военнослужащими местной погранзаставы. Молодым людям предложат разработать собственные проекты преобразования Диксона.

Ранее сообщалось, что собранный на Таймыре мусор вывезут из Арктики на морских судах. Крупные конструкции предварительно распилят.