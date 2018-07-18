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В России могут демонтировать газопроводы вблизи от населенных пунктов
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В России могут демонтировать газопроводы вблизи от населенных пунктов 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Ростехнадзор разработает предложения по демонтажу и постройке газопроводов в отдалении от населенных пунктов.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу ведомства Алексея Алешина, в тех случаях, когда нефте— и газопроводы угрожают жизни населения, их будут стараться демонтировать и строить альтернативные магистрали уже за территориями населенных пунктов. Это следует из указа президента по «Основам госполитики в области промбезопасности».
«Необходимо отдельно отметить, что в «Основах госполитики в области промбезопасности до 2025 года» сформулирован ряд задач, которые не могут быть решены без активного участия регионов. Прежде всего это касается наболевших вопросов, связанных с размещением опасных объектов и правовым режимом их охранных зон. В частности, ставится задача перебазировать из густонаселенных районов или ликвидировать промышленные объекты, создающие непосредственную угрозу населению», — сказал глава ведомства.
Ростехнадзор планирует проработать указ президента и написать план реализации к началу августа. В июле ведомство выработает общий план реализации предложения, в том числе будут проведены переговоры с «Газпромом», владеющим всеми газотранспортными системами, и «Транснефтью» — монополистом по транспортировке нефти в России.
Проработкой данного вопроса занимается и Минстрой РФ. В прошлом году ведомство разработало поправки в Градостроительный кодекс, устанавливающие обязанность полного возмещения стоимости строений собственникам при условии, что владелец трубопровода ранее не уведомил население об опасном соседстве. Сейчас поправки проходят рассмотрение в Госдуме.
Источник: Известия
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