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В ходе акции «Вода России» собрано уже более 17 тысяч мешков мусора
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В ходе акции «Вода России» собрано уже более 17 тысяч мешков мусора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира привлек в регионы более 5 миллионов туристов, из которых 3 миллиона — иностранные болельщики. Приток туристов в разгар пляжного сезона стал причиной возросшей нагрузки на водные объекты.
В течение месяца проведения мирового первенства около 60 тысяч волонтеров очистили 52 водоема, собрав более 17 тысяч мешков бытового мусора.
Самыми активными оказались волонтеры Ростова-на-Дону, где более 40 тысяч человек собрали 8790 мешков бытовых отходов, очистив 19 водоемов. В Нижегородской области почти 500 участников очистили 13 водоемов, собрав 2481 мешок мусора.
"На протяжении последних лет прослеживается тенденция на увеличение числа участников акции, и текущий год не стал исключением. Несмотря на прошедший чемпионат мира и общую атмосферу праздника, люди не забыли о бережном отношении к воде и нашей общей ответственности за сохранение водных ресурсов для будущих поколений", — заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.
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