В ходе акции «Вода России» собрано уже более 17 тысяч мешков мусора

Чемпионат мира привлек в регионы более 5 миллионов туристов, из которых 3 миллиона — иностранные болельщики. Приток туристов в разгар пляжного сезона стал причиной возросшей нагрузки на водные объекты.

В течение месяца проведения мирового первенства около 60 тысяч волонтеров очистили 52 водоема, собрав более 17 тысяч мешков бытового мусора.

Самыми активными оказались волонтеры Ростова-на-Дону, где более 40 тысяч человек собрали 8790 мешков бытовых отходов, очистив 19 водоемов. В Нижегородской области почти 500 участников очистили 13 водоемов, собрав 2481 мешок мусора.