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Представители МФЦ ответят по вопросы жителей на Синявинской
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Представители МФЦ ответят по вопросы жителей на Синявинской 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Очередная встреча главы управы Молжаниновского района Артура Силиверстова с населением пройдет в среду, 18 июля. Мероприятие будет посвящено комплексному благоустройству территорий района. Также на встрече будут присутствовать представители МФЦ.
— После основного доклада глава управы ответит на накопившиеся вопросы жителей, — пояснила главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района Юлия Шапран. — На этот раз встреча пройдет в актовом зале школы «Перспектива».
На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответы в письменном виде.
Диалог с властью начнется в 19.00 по адресу: ул. Синявинская, 11Б (вход со стороны корпуса 9). Вход свободный для всех желающих, предварительная регистрация не нужна. (еп)
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