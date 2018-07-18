Представители МФЦ ответят по вопросы жителей на Синявинской

Очередная встреча главы управы Молжаниновского района Артура Силиверстова с населением пройдет в среду, 18 июля. Мероприятие будет посвящено комплексному благоустройству территорий района. Также на встрече будут присутствовать представители МФЦ.

— После основного доклада глава управы ответит на накопившиеся вопросы жителей, — пояснила главный специалист отдела по взаимодействию с населением управы района Юлия Шапран . — На этот раз встреча пройдет в актовом зале школы «Перспектива».

На большинство вопросов жители получат ответы в ходе встречи. Сложные случаи будут взяты на контроль, а заявители получат ответы в письменном виде.

Диалог с властью начнется в 19.00 по адресу: ул. Синявинская, 11Б (вход со стороны корпуса 9). Вход свободный для всех желающих, предварительная регистрация не нужна. (еп)