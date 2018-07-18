Песнь дворника. Почему газонокосилки поют с раннего утра?

Кемеровские дворники выходят на косьбу с семи утра! И это очень не нравится тем, на кого они работают — жильцам дома. Корреспондент « АиФ в Кузбассе» попыталась выяснить, для чего вообще необходимо укорачивать красивую зелёную траву и превращать её в гниющий на газонах силос.

«Живу в Заводском районе. Траву у нас косят, во сколько придётся! Бывает, в девять часов утра, а бывает, что уже и с семи утра косилки тарахтеть начинают! Раздражает жутко! Особенно неприятно, когда у меня выходной, а тут выспаться не получается. Как спать-то под такие трели. Вообще, для чего нужна эта косьба? Разве нельзя как-то попозже шуметь начинать?» — негодует кемеровчанка Татьяна Курманова.

Приводить газоны в порядок в городах обычно начинают уже в мае. С этих пор дворы, парки, скверы и бульвары словно превращаются в сплошной покос, а в воздухе витает запах свежескошенной травы.

«Понимаем прекрасно, что люди не в восторге от шума нашей техники. Бывает, лично подходят и начинают высказывать, мол, надоели. А бывало, что прямо из окна кричали! Чаще всего возмущаются жители пожилого возраста, да молодёжь, которая летом бездельничает. Остальные-то люди в это время на работе уже. Но мы ведь тоже работаем!» — рассказывает дворник Алексей Гришкин.

Шуметь нельзя!

Кемеровской области существует специальный закон, который регламентирует время, в которое шумные работы разрешены.

«Нарушение тишины и покоя граждан запрещено с 22 часов до 8.00. Тут важно учесть, что под действиями, нарушающими тишину и покой граждан, понимаются любые действия, производящие шум и тем самым нарушающие тишину и покой граждан, в том числе личные действия граждан, действия механических средств и технических устройств. Если под окнами вашего дома дворник начал косить траву раньше 8 утра — вы вправе позвонить в полицию», — поясняет юрист Николай Бойцов.

В «Зеленстрое» признались, что действительно, на скос травы выходят рано.

«Наши дворники на работу выходят часов в семь — половину восьмого. Тут свою роль играет физиологический фактор. В это время солнце ещё не так печёт, на улице достаточно свежо и прохладно. В жару с косилкой работать сложновато! И не думаю, что наш шум уж так сильно мешает жителям. Машины под окнами катаются — тоже шум. К нему же, тем не менее, привыкли! Потому, 15-20 минут работы газонокосилки тоже можно потерпеть», — считает директор «Зеленстроя» Виктор Молоканов.

«Если не косить, будет штраф… »

Дворники с косилками под окнами появляются где-как. В июне косят примерно один раз в неделю, в июле и последующих месяцах — пореже. В одних дворах чаще, в других реже — это уже зависит от наличия дворников и косилок.

«Вообще косить нужно два раза за сезон, но в этом году приходится гораздо чаще, потому что трава растёт очень быстро. Как только растительность достигает в высоту 15 сантиметров — выходим. Если не косить траву, администрация города будет выписывать штраф. Стараемся не допускать такого исхода», — говорит директор РЭУ-19 Марина Салимова.

Траву дворники убирают. В одних управляющих компаниях (РЭУ-19, «Молодежный», «Теплый дом») рассказали, что ликвидируют её всю без остатка. «Пробовали даже договориться с пригородными хозяйствами, чтобы им траву отдавать, не берут. Говорят, мол, если скашивать траву косилкой на бензине, давать в пищу её животным опасно», — рассказывает Марина Салимова.

В «Зеленстрое» же, наоборот, какую-то часть растительности намеренно оставляют неубранной. «Так это же удобрение как-никак! Если всю траву убрать, чем почва питаться будет?» — поясняет свою позицию Виктор Молоканов.

А где-то траву просто бросают там же, где и скосили. Наверное, это зависит от сознательности дворника.

Кто живет в траве?

Николай Скалон

Заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов КемГУ Николай Скалон рассказывает: «Бытует мнение, что в городской траве размножаются клещи. Необходимо пояснить, таёжные клещи, которые опасны для людей, могут существовать в густом подлеске, в парке, возле рек. На газонах же живет, так называемый, собачий клещ. Для человека он вреда не несёт, а вот к животным часто присасывается. Но встречались случаи, когда и человека кусал! Кстати, собачий клещ, наоборот, больше привлекает скошенная трава, нежели растущая. Потому, после покоса убирать растительность нужно! Также в траве могут гнездиться такие птицы как овсянки, трясогузки, поэтому дворникам следует с пониманием относиться к своей работе и с вниманием к окружающей среде».