Операционные результаты транспортной компании «Восток1520» за I полугодие 2018 года

Грузооборот компании возрос в 1,5 раза и составил 99,7 млрд ткм. Средняя дальность сократилась на 2,6% до 4 тыс. км. За отчетный период перевезено 59 тыс. тонн металлургической продукции, в том числе на экспорт через порт Новороссийск

Эффективность компании на рынке железнодорожных перевозок обусловлена высоким уровнем производительности вагонов — 15,8 тыс. ткм/вагон в сутки, или в 2,3 раза выше среднесетевого значения. Компания начала обслуживать большее число заявок на перевозки угля внутри РФ , их доля — 18,2%. Во внутрироссийском сообщении перевезено 4,8 млн тонн, рост к аналогичному периоду прошлого года в 1,7 раза. Перевозки для нужд энергетики и ЖКХ составили 2,9 млн тонн (рост в 1,6 раза). Основные получатели угля — «СИБЭКО» , «Хабаровская генерация», «Кузбассэнерго», Абаканская ТЭЦ и др.

За отчетный период «Восток1520» расширил сотрудничество с портами, увеличив число терминалов — получателей угольной продукции. 61% экспортных объемов приходится на угольные терминалы, оборудованные вагоноопрокидывателями: « Восточный порт », «Ростерминалуголь», «Дальтрансуголь». 39% приходится на неспециализированные терминалы: «Высоцк», «Мурманск», «УПК», «Малый порт», «Терминал Астафьева», «Аттис Энтерпрайс», «Восточно-Уральский терминал» и т.д.

Структура экспортных перевозок угля по направлениям за отчетный период существенно не изменилась. Главным направлением остается восточное — 53% экспортных объемов угля «Восток1520» перевозит в адрес портов и погранпереходов Дальнего Востока. На северо-западное направление приходится 42% объемов, 5% — на порты юга.

Доля «Восток1520» в экспорте российского угля составила 18% (рост на 4,5 п.п. по сравнению с I полугодием 2017 года). За отчетный период перевезено 22,7 млн тонн топлива, из них 1,8 млн тонн дополнительно за счет повышенной грузоподъемности подвижного состава (по сравнению с объемом, перевозимым типовым парком). Использование вагонов нового поколения позволяет разгрузить транспортную инфраструктуру, особенно в направлении Дальнего Востока, и повысить провозную способность сети.