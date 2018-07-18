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Воронежцев позвали на пляжный фестиваль для всей семьи El Festo
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Воронежцев позвали на пляжный фестиваль для всей семьи El Festo 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В последнее воскресенье месяца, 29 июля, в вестерн-клубе El Evento в Белом колодце пройдет фестиваль для всей семьи El Festo.
Организаторы подготовили насыщенную программу. В течение дня гостей ждут спортивные состязания, танцы, конкурсы с призами и подарками, а также детские зоны.
В частности, участники фестиваля смогут поучаствовать в командном состязании на водной полосе препятствий «Мокрый челлендж», поиграть в водный и пляжный футбол «FIFA afterparty», сразиться в турнире стрелков и попробовать свои силы в крейзи-спорте на пляже и в воде.
Также в рамках El Festo пройдут интеллектуальные игры на пляже, дискотека под открытым небом, кинопоказ, танцевальные и творческие мастер-классы и т.д.
Более подробная информация о программе фестиваля и стоимость билетов — в группе El Festo «ВКонтакте». Чтобы попасть бесплатно на увлекательное событие, участвуйте в розыгрыше «АиФ-Черноземье».
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