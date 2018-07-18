Голикова: На нацпроект «Образование» из бюджета выделят 674 млрд руб 

Из федерального бюджета выделят порядка 674 миллиарда рублей на национальный проект «Образование», реализация которого произойдет за шесть лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"В предварительном плане… на центральный проект «Образование» из федерального бюджета будет направлено порядка 674 миллиардов рублей. Это достаточно большая сумма, она будет закреплена за каждой из тех задач, которые отмечены в указе президента", — цитирует РИА Новости ее заявление, сделанное в среду в ходе заседания Российского союза ректоров в Фундаментальной библиотеке МГУ им. М. В. Ломоносова.
При этом первое обсуждение проекта с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым произойдет в середине следующего месяца, 13 августа, добавила Голикова.