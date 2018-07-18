«Ростех» и Саровский ядерный центр разработают систему управления производством

«Ростех» и «Росатом» разработают IT-систему управления жизненным циклом изделий (PLM — Product lifecycle management) для оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении «Ростеха». Соглашение об этом госкорпорации подписали в Нижнем Новгороде во время совещания по цифровой экономике между вице-премьером Максимом Акимовым и врио губернатора области Глебом Никитиным

Этот софт сможет управлять созданием сложных изделий на всех этапах — от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации. Собственная система позволит экономить на закупках иностранного софта; отечественных аналогов таких систем пока что нет, сообщает «Ростех». Вдобавок отечественный продукт гарантирует безопасность, отмечает директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко . Собственная система снизит зависимость предприятий «от внешних политических и экономических факторов», согласен представитель Минпромторга

Отдельные части системы «Ростех» опробует на собственных предприятиях.

Разработкой займутся структура «Росатома» Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров ) и входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации. Создание системы займет около пяти лет и обойдется в 5 млрд руб., которые поступят из субсидии Минпромторга и внебюджетных источников, говорится в сообщении «Ростеха» и подтверждает представитель Минпромторга.

У РФЯЦ уже есть решения по цифровизации промышленности на основе отечественных элементов, рассказывает Глеб Никитин.