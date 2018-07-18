Ещё
«Ростех» и Саровский ядерный центр разработают систему управления производством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ростех» и Саровский ядерный центр разработают систему управления производством 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
«Ростех» и «Росатом» разработают IT-систему управления жизненным циклом изделий (PLM — Product lifecycle management) для оборонно-промышленного комплекса, говорится в сообщении «Ростеха». Соглашение об этом госкорпорации подписали в Нижнем Новгороде во время совещания по цифровой экономике между вице-премьером Максимом Акимовым и врио губернатора области Глебом Никитиным.
Этот софт сможет управлять созданием сложных изделий на всех этапах — от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации. Собственная система позволит экономить на закупках иностранного софта; отечественных аналогов таких систем пока что нет, сообщает «Ростех». Вдобавок отечественный продукт гарантирует безопасность, отмечает директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко. Собственная система снизит зависимость предприятий «от внешних политических и экономических факторов», согласен представитель Минпромторга.
Отдельные части системы «Ростех» опробует на собственных предприятиях.
Разработкой займутся структура «Росатома» Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров) и входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации. Создание системы займет около пяти лет и обойдется в 5 млрд руб., которые поступят из субсидии Минпромторга и внебюджетных источников, говорится в сообщении «Ростеха» и подтверждает представитель Минпромторга.
У РФЯЦ уже есть решения по цифровизации промышленности на основе отечественных элементов, рассказывает Глеб Никитин.
В феврале 2016 г. РФЯЦ обещал премьеру Дмитрию Медведеву за 5,4 млрд руб. разработать софт для управления жизненным циклом промышленного продукта. О воспроизведении полного функционала зарубежных продуктов речи не шло — за такие деньги и сроки разработать аналоги систем, которые международные корпорации создавали десятилетиями, невозможно, объяснял «Ведомостям» в 2016 г. замдиректора ядерного центра Олег Кривошеев.
Ведомости: последние новости
Минтранс предложил оставить Савельева на посту гендиректора «Аэрофлота» Гудков подал в суд из-за отказа зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы На сайте «Первого канала» можно посмотреть, как Pussy Riot оказались у поля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США354
Украина присвоила четыре санатория в Крыму135
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии385
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи103
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение