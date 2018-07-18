Посол РФ в США: у Москвы нет сильных рычагов влияния на США в вопросе задержания россиян

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Москва не может найти «сильных рычагов» влияния на Вашингтон в вопросе незаконного задержания граждан РФ по запросу США в третьих странах.

Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил посол России в США Анатолий Антонов

"Это еще один негативный момент в российско-американских отношениях — когда хватают российских граждан в какой-то третьей стране, в нарушение международного права вывозят их в США, их осуждают там по американским законам, и люди сидят в американских тюрьмах. Я специально занимался этим вопросом.

Сильных рычагов влияния на американцев, чтобы они пересмотрели свою политику, конечно же, не найти", — сказал он.

Комментируя задержание российской гражданки Марии Бутиной, обвиняемой в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве иностранного агента, Антонов подчеркнул, что посольство РФ в Вашингтоне продолжит добиваться консульской встречи с ней. «Нам не все равно, что происходит с российской гражданкой. Я постоянно нахожусь в контакте с моими коллегами, и мы добиваемся встречи, ясного понимания, что происходит», — сказал дипломат.

Посол также подчеркнул, что РФ продолжит добиваться возвращения на родину российского летчика Константина Ярошенко , отбывающего 20-летний срок наказания в США, а также бизнесмена Виктора Бута , приговоренного к 25 годам тюремного заключения.

"Мы знаем о проблемах с его здоровьем, мы добиваемся улучшения его положения, у нас пока не получается убедить, заставить, чтобы нам отдали его, чтобы мы могли увезти его домой. Несмотря на это, я уверяю, что мы продолжим свою линию, и мы не отступимся. Это не только Ярошенко, это и Бут, и другие российские граждане РФ. Забота о российских гражданах, наши энергичные действия по их вызволению, — один из приоритетов как посольства, так и МИД РФ ", — заявил Антонов.