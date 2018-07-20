СМИ: В Челябинске задержаны высокопоставленные чиновники

По данным URA.RU, высокопоставленных чиновников подозревают в хищении бюджетных средств во время российско-казахстанского форума, который прошел в Челябинске в прошлом году.

Следователи полагают, что Бахаев может быть причастен к обналичиванию талонов на питание гостей форума — вероятная сумма ущерба оценивается в 3,8 миллиона рублей. Алейникову допрашивают по госконтракту на оказание транспортных услуг. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».