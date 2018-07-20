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СМИ: В Челябинске задержаны высокопоставленные чиновники
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СМИ: В Челябинске задержаны высокопоставленные чиновники 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
19 июля после совещания по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске были задержаны замглавы Минэкономразвития Челябинской области Антон Бахаев и руководитель Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова.
По данным URA.RU, высокопоставленных чиновников подозревают в хищении бюджетных средств во время российско-казахстанского форума, который прошел в Челябинске в прошлом году.
Следователи полагают, что Бахаев может быть причастен к обналичиванию талонов на питание гостей форума — вероятная сумма ущерба оценивается в 3,8 миллиона рублей. Алейникову допрашивают по госконтракту на оказание транспортных услуг. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Ранее Пятый канал рассказывал о задержании бывшего главы московского СК Александра Дрыманова.
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