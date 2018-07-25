Оргкомитет по подготовке к саммиту ШОС дал рекомендации Челябинску

ЧЕЛЯБИНСК , 25 июл — РИА Новости . Оргкомитет по подготовке и проведению в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС БРИКС рекомендовал властям региона активизировать работу по всем направлениям накануне проведения мероприятий, сообщила пресс-служба фонда Росконгресс.

В Челябинске состоялось межведомственное совещание под председательством советника президента РФ, зампредседателя — ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антона Кобякова

"Без сомнения, Челябинск станет центром политического мира в 2020 году благодаря проведению саммитов ШОС и БРИКС… Планомерная работа по подготовке Челябинска ведется уже 2,5 года, вместе с тем в оставшееся время необходимо активизироваться по всем направлениям для качественного обеспечения предстоящего российского председательства", — цитирует пресс-служба Антона Кобякова.

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Как сообщил на совещании заместитель генсекретаря ШОС Владимир Потапенко, это пятый саммит ШОС на территории России после Москвы Уфы . «И это первый саммит, который будет проходить в нашей стране с качественно отличающимся составом, в котором сейчас восемь государств-членов ШОС. Это очень большая организация, которая объединяет 42% населения Земли… В Уфе был запущен процесс расширения структуры, я не исключаю, что во время председательства Российской Федерации процесс расширения будет продолжен», — сказал он.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, этапы подготовки города объединены в четыре локальных проекта: реконструкция аэропорта и аэродрома Баландино, создание мест размещения лидеров государств, членов делегаций и персонала, определение мест проведения мероприятий, формирование новой городской среды Челябинска, добавляется в сообщении.

По итогам совещания были даны дополнительные поручения по направлениям и обозначены сроки их выполнения, уточняет пресс-служба.