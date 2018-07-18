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В культурном центре «Вдохновение» можно освоить технику скрапбукинга
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В культурном центре «Вдохновение» можно освоить технику скрапбукинга 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
Для участия в мастер-классах, которые, необходима только предварительная запись, все необходимые материалы для изготовления открыток выдаются на месте.
Бесплатные творческие мастер-классы по изготовлению открыток проводит проводит педагог Светлана Ямбаршева. Каждый мастер-класс посвящен изготовлению тематической открытки. Плюс — освоение новых техник. К примеру, когда собравшиеся делали открытку «Мое детство», они познакомились с техникой вырубной объемной аппликации, а также узнали, как использовать в оформлении ленточки, бусины и даже пуговицы.
Следующие мастер-классы по созданию открыток пройдут 19, 26 июля и 2 августа. На этих занятиях Светлана Ямбаршева обучит технике декупажа, познакомит с художественным стилем фристайл, покажет, как правильно использовать чип-борды, штампы, трафареты, машинки для вырубки. Бесплатные занятия проводятся вечером с 19.00 до 21.00.
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