В культурном центре «Вдохновение» можно освоить технику скрапбукинга

Для участия в мастер-классах, которые, необходима только предварительная запись, все необходимые материалы для изготовления открыток выдаются на месте.

Бесплатные творческие мастер-классы по изготовлению открыток проводит проводит педагог Светлана Ямбаршева. Каждый мастер-класс посвящен изготовлению тематической открытки. Плюс — освоение новых техник. К примеру, когда собравшиеся делали открытку «Мое детство», они познакомились с техникой вырубной объемной аппликации, а также узнали, как использовать в оформлении ленточки, бусины и даже пуговицы.

Следующие мастер-классы по созданию открыток пройдут 19, 26 июля и 2 августа. На этих занятиях Светлана Ямбаршева обучит технике декупажа, познакомит с художественным стилем фристайл, покажет, как правильно использовать чип-борды, штампы, трафареты, машинки для вырубки. Бесплатные занятия проводятся вечером с 19.00 до 21.00.