В Восточном Дегунине открыли велопрокат

На улице 800-летия Москвы , возле дома 11, корпус 1 открылся прокат велосипедов. Ранее, в начале лета, такое поручение на встрече с жителями Восточного Дегунина дал мэр Сергей Собянин ; с просьбой об открытии велопроката тогда обратились участники встречи.

— Адрес выбрали сами жители путем открытого голосования. Место действительно очень удобное: можно быстро доехать до парка, магазина или метро, — говорит пресс-секретарь префекта САО Марина Копылова.

Несколько новеньких «железных коней» недолго ждали местных любителей активного отдыха. Одними из первых велосипеды взяли местная жительница Александра и ее дочка Вероника.

— У меня трое детей, все они обожают велопрогулки. У младших свои велосипеды, а старшему сыну сейчас подбираем подходящий. У меня нет своего велосипеда, потому что дома его поставить некуда. А я ведь тоже очень люблю кататься. Поэтому, наверное, громче всех просила мэра организовать в нашем районе такой прокат, — поделилась Александра.

Взять двухколесный транспорт напрокат совсем недорого — это обойдется всего в 150 рублей в сутки. А подробно ознакомиться с условиями сервиса можно на сайте «Велобайк».