«Урал» расторг контракты с двумя футболистами

Коробов прошлый сезон проводил в аренде в клубе «Авангард» из Курска , в составе которого сыграл в финале Кубка России против «Тосно». Именно в Курске он и продолжит карьеру.

Фомин продолжит выступать за команду, в которой и играл раньше на правах аренды, — ивановский «Текстильщик».