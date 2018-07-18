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«Урал» расторг контракты с двумя футболистами
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«Урал» расторг контракты с двумя футболистами 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Урал» объявил об уходе двух футболистов — Дмитрия Коробова и Дениса Фомина, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.
Коробов прошлый сезон проводил в аренде в клубе «Авангард» из Курска, в составе которого сыграл в финале Кубка России против «Тосно». Именно в Курске он и продолжит карьеру.
Фомин продолжит выступать за команду, в которой и играл раньше на правах аренды, — ивановский «Текстильщик».
Также голкипер Дмитрий Арапов, который провел вторую часть прошлого сезона в аренде в астраханском «Волгаре», продолжит карьеру в клубе «Чайка» (Песчанокопское), выступающей в зоне «Юг» первенства ПФЛ. Вратарь будет выступать в этом клубе на правах аренды до конца сезона.
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