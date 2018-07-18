«Выпил — сиди на берегу». В Поморье увеличились случаи гибели на воде

С начала лета в водоёмах Поморья погибло 19 человек (35 — с начала года, — Ред.). Несмотря на то, что в области действует только 9 официальных мест для отдыха у воды, люди плавают там, где им хочется. Но порой бывает, что лишний шаг по неизвестному дну может стоить жизни.

Утонул? Плаваем дальше

Одна из трагедий произошла 11 июня на Вычегде — там погибла жительница Коряжмы. Женщина отдыхала на реке с компанией, пошла купаться и не вышла на берег. Знакомые говорят, что просто упустили её из виду. Тело пропавшей до сих пор ищут.

Тонут и крепкие мужчины. Например, один утонул в тот же день в Каргополе , выпав из лодки без спасательного жилета. На реке Кудьма утонул нетрезвый северодвинец. 14 июля — ещё один мужчина возле посёлка Оксовский. А 15 июля в районе архангельского Кузнечевского моста на глазах у множества очевидцев утонул 54-летний архангелогородец — он плавал в 50-ти метрах от берега. Спасатели обнаружили тело при первом же спуске. Примечательно, что купающихся не отпугнула работа водолазов — народ продолжал плескаться в воде.

Естественно, кого-то удаётся вовремя спасти. Как, например, нетрезвую девушку из Архангельска , упавшую 13 июля с берега в воду возле Кузнечевского моста. Спасатели заметили её случайно, когда возвращались с рейда на станцию. «Она потеряла равновесие и упала, ударившись головой о камни, при этом ее голова оказалась в воде. Хорошо, что мы в этот момент были рядом, больше помочь девушке было некому», — говорит участник спасательной операции Александр Амосов. Инспекторы достали пострадавшую из воды и вернули её к жизни, чуть позже девушку увезли на «скорой».

Вообще, алкоголь — бич всех купающихся, и большинство трагедий связано именно с ним. На Кузнечихе два пьяных друга решили проплыть наперегонки. В итоге одного из них стало уносить течением. К счастью, рядом водолазы-спасатели готовились к спускам под воду — его успели спасти.

Спасателей не хватит

Но самое страшное — это гибель детей. За купальный сезон этого года в области их утонуло семеро. Возраст большинства из них — 10-12 лет — это уже достаточно большие ребята, которые могут гулять без присмотра.

Вечером 11 июля, в реке Онега купалась группа детей. В какой-то момент одного из них — десятилетнего мальчика — стало уносить течением на глубину. Остальные дети рассказывают, что пытались ему помочь, но не сумели. В итоге мальчик скрылся под водой у них на глазах. Водолазы достали его тело с трёхметровой глубины только утром. В деревне Низ Каргопольского района утонул шестилетний мальчик, а спустя сутки в Приморском районе ещё один перевернулся на лодке и не смог выбраться на берег.

«В воде находятся в основном дети, в большинстве случаев — без присмотра родителей, — комментирует сотрудник Центральной спасательной станции областного Центра гражданской защиты Вячеслав Сазонов. — Большая часть купающихся взрослых — в нетрезвом состоянии, что и становится основной причиной гибели на воде. Люди берут листовки, кивают головой — мол, больше не будем, и продолжают купаться. Против купальщиков — низкая даже в жару температура воды, дно с неизвестным рельефом, крупногабаритный мусор, за который можно зацепиться или удариться».

Сейчас ежедневно спасатели проводят рейды по акватории Северной Двины, перед школьными каникулами они проводили уроки по безопасности в школах и детских лагерях. Но по словам руководителя Агентства ГПС и ГЗ Александра Уварова , этого мало. «Всяческие документы и планы мы делаем как полагается, на бумаге все правильно, но количество утонувших растет, — говорит он. — Сейчас дети предоставлены сами себе. Необходимо увеличить количество патрулирований. К профилактическим мероприятиям нужно привлекать глав муниципальных образований, общественные организации, а не только штатных спасателей, которых не поставишь у каждого берега».

А пока что родителям советуют вместе с детьми сходить на водоём, чтобы выбрать подходящее место для купания и объяснить правила безопасностиь. Будьте ближе с детьми и показывайте пример!

Важно!

В случае ЧП на воде необходимо воспользоваться средствами спасения (спасательный круг с верёвкой) и обязательно звонить на номер 112 или 101 с мобильного!

Штраф для тех, кто купается на территории, не предназначенной для этого — от 100 до 300 руб. Для лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, он увеличивается до 700 руб.