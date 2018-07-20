В Минкульте Пермского края прокомментировали предупреждение от УФАС

Министерство культуры Пермского края высказалось насчёт вынесенного в его адрес предупреждения от УФАС

«Факты, указанные в новости на сайте антимонопольного ведомства, изложены без учёта сложившейся ситуации сегодняшнего дня. КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры» осуществляет свою деятельность, в том числе все закупочные процедуры, в строгом соответствии с законодательством РФ , а также с уставом и положением о закупках», — сообщил краевой Минкульт

В министерстве также сказали, что в ближайшее время отправят в УФАС подробный и аргументированный ответ, в котором разъяснят свою позицию.