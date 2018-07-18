УФАС выдал предупреждение мэрии Петрозаводска из-за рекламы

Администрация отказала фирме в разрешении на установку рекламной конструкции, что оказалось нарушением закона.

УФАС Карелии выдало предупреждение администрации Петрозаводска по факту отказа властей города в выдаче коммерческой компании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции у ТЦ «Пирамида».

Отмечается, что ООО «Трой» еще в сентябре прошлого года направило в мэрию пять заявлений о выдаче разрешения на установку рекламных конструкций, по четырем из которых были выданы разрешения, а по пятому нет — потому что объект отсутствует в Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденном мэрией.

УФАС встало на сторону предпринимателей, установив, что по закону у администрации города отсутствовали основания для невыдачи разрешений. Мэрии было выдано предупреждение о необходимости до 1 сентября выдат разрешение на устанвоку рекламной конструкции.