Столичное УФАС выдала предупреждение управе Донского района за непроведение открытого конкурса

«Московское УФАС России выдало предупреждение управе Донского района Москвы за непроведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, доля собственности РФ в котором составляет более 50%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что управляющие компании неоднократно определялись на общих собраниях собственников, решения на которых принимались представителями федеральных структур, представляющих интересы преобладающего собственника Российской Федерации.

«В соответствии с Жилищным кодексом РФ управление многоквартирным домом, при доли РФ более чем 50%, осуществляется на основании договора, заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса. Непроведение открытого конкурса, за исключением законодательно установленных случаев, напрямую влияет на конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении торгов могут быть выявлены потенциальные желающие получить доступ к товарному рынку, либо права ведения деятельности на нем», — пояснили в пресс-службе.