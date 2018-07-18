Сборная России стала лидером по приросту подписчиков в соцсетях среди команд ЧМ-2018

Сборная России стала победителем в номинации «Сборная — открытие чемпионата мира», согласно рейтингу Hypemeter-2018.

Результат определялся показателями по максимальному процентному приросту подписчиков за время чемпионата во всех социальных сетях.

Фото из официального аккаунта сборной России в инстаграме, @teamrussia

Согласно данным диджитал-платформы, в процентном соотношении прирост аккаунтов сборной России по футболу в соцсетях составил 75% — и это лучший показатель среди всех сборных турнира. Количество лайков увеличилось в 12 раз.

Всего в настоящий момент на сборную России в соцсетях подписались почти 740 тыс. новых фолловеров, из них 487 508 — инстаграм, 103 091 — фейсбук, 14 819 — твиттер, 108 083 — «ВКонтакте», 24 542 — YouTube.

Самым популярным русским футболистом в соцсетях стал Артем Дзюба , количество подписчиков в его инстаграме перевалило за миллион.

Также рейтинг Hypemeter-2018 отметил Криштиану Роналду , который победил сразу в трех номинациях — «Самый любимый игрок чемпионата мира», как лидер по максимальному приросту подписчиков во всех соцсетях, «Король Хайпа», как лучший игрок по ведению соцсетей, а также «Лучший пост чемпионата мира», как лидер по основному показателю Hypemeter-2018 за весь турнир.

Vamos família!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 15 Июн 2018 в 2:05 PDT «Игрок-открытие ЧМ» (определяется по максимальному приросту подписчиков за время ЧМ) — Рюрик Гисласон . Перед чемпионатом у Гисласона было 37 836 подписчиков, а теперь — 1 300 000. Уникальное достижение для запасного игрока сборной Исландии