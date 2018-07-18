Районы на старте. Поговорим о развитии любительского спорта в районах края

Пропаганда здорового образа жизни ведётся по всему Приморью. А в публикациях местных СМИ редко можно встретить сюжеты об успехах муниципалитетов в этой области. Поэтому сегодня — о любительском спорте в Пограничном и Шкотовском районах.

Все — на улицу

Николай Тодоров. — Пропагандируем ЗОЖ также, как во всём Приморье. Люди всех возрастов занимаются дзюдо, самбо, теквондо, волейболом, футболом и многими другими видами спорта. Нехватки воспитанников районной детско-юношеской спортивной школы не ощущаем — более 600 детей посёлка Пограничный и близлежащих населённых пунктов приобщаются к разным видам активной деятельности. Школа полностью бесплатна, что тоже влияет на количество желающих приобщиться к спорту, — рассказал глава Пограничного района Приморского края

По личным наблюдениям руководителя муниципалитета, особая пропаганда здорового образа жизни и спорта для местной молодёжи уже и не требуется — в какой момент молодые люди сами поняли, что уныло сидеть возле подъезда и увлекаться пагубными привычками очень скучно, и потянулись к турникам и спорткомплексам. Часто, вместе с развитием физических навыков юные приморцы стараются уделять внимание и творчеству: записываются в художественные классы, ходят на вокал, танцы или открывают для себя музыкальные инструменты.

— Считаю, что вести активный образ жизни нужно начинать с раннего возраста. На встречах с детьми стараюсь рассказать о своих успехах в спорте, так сказать, мотивирую их на большие свершения собственным примером. Важно объяснить им, что физкультура — это не просто очередной предмет в школе, а настоящая кузница здоровья, дисциплины и хорошего самочувствия, которая дарит каждому старающемуся силы для жизненных достижений. Я считаю, что лучше «попотеть» в спортзале, побороть свою лень, чем спустя годы зарабатывать себе на таблетки, — отметил Николай Тодоров.

Развитие уличного спорта — одна из приоритетных задач в Пограничном районе. Первые тренажёры появились на центральной площади п. Пограничный . Изначально сооружения возводились для детей, но время показало, что взрослое население тоже не прочь размяться на свежем воздухе во время прогулки. Чтобы удовлетворить этот народный порыв, администрация района планирует построить как минимум по одной универсальной спортивной площадке в каждом населённом пункте.

— В рамках программы по развитию комфортной городской среды мы стараемся производить строительство спортивных объектов даже в самых малонаселенных деревнях. Например, Сергеевское поселение вошло в программу с этого года и уже получило несколько детских площадок с тренажёрами. На улицах Жариковского поселения тоже с недавнего времени появились небольшие спорткомплексы, которыми во всю пользуется местное население, — продолжает глава Пограничного района.

Для полноценного оснащения муниципалитета нужны деньги и администрация района надеется, что краевые власти поможет им закрыть этот вопрос, например, путём софинансирования. По мнению главы муниципалитета, благодаря повсеместному строительству общедоступных площадок для занятий спортом, культура потребления в Пограничном районе меняется в лучшую сторону. Проследить эту тенденцию можно по банальному состоянию центральной площади в районном центре после народных гуляний: ещё несколько лет назад дворники приходили в ужас от неимоверного количества бутылок из-под пива, оставшихся после «празднующих», а теперь на асфальте можно увидеть разве что редкие фантики от конфет.

— Спорт делает ребёнка дисциплинированным, а значит ответственным за свои действия. На взрослых развитие спортивной инфраструктуры тоже влияет положительно — вместо того, чтобы лениться после работы на диване, старшее поколение отправляется на поле мяч погонять или шайбу клюшкой забить на катке. Вообще, любой спортивный комплекс, даже самый небольшой, становится для людей местом для дружественного общения. Только берут они с собой не горячительные напитки, а сок или воду, — говорит Николай Тодоров.

Возрождение сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для школьников, мужчин и женщин также стало причиной увеличения количества ЗОЖников в муниципалитете. Редкий спортсмен не захочет научиться владеть своим телом на «золотой» значок. Кстати, самым возрастным «золотым медалистом» ГТО Пограничного района стал Клим Собитович Тухтамышев, которому исполнилось 77 лет.

Сам бегу, хватаю гири

В Шкотовском районе популяризация спорта среди населения тоже стоит на месте. Чтобы заразить местных жителей активным образом жизни, придуманы мероприятия, которые нигде в Приморье больше не проводятся.

— Зимне-летние спартакиады в поселениях — наша шкотовская «фишка». Хозяевами спортивных праздников традиционно становятся семь населённых пунктов муниципалитета, представляющие свои лучшие виды спорта. В прошлом году к нам присоединились команды «Общества инвалидов Шкотовского района» т. е. инфраструктура позволяет проводить соревнования и для таких категорий спортсменов. За 10 лет существования спартакиады так сильно полюбились приморцам, что к нам стали приезжать участники из других территорий края — каждый год собираем не менее тысячи спортсменов со всего Приморья, — рассказывает глава Шкотовского муниципалитета Виктор Михайлов

За счёт привлечения дополнительных инвестиций, четыре года назад впервые за историю существование района в Шкотово появился свой крытый спортивный зал. Один только спорткомплекс значительно увеличил количество желающих начать двигаться, заниматься собой и быть здоровым.

— В новом сооружении уже провели соревнования по любительскому боксу среди разных возрастных групп населения. Суть соревнования проста: к участию пригласили всех желающих, кто занимается боксом — дома, в секции, не важно. Участники проводили небольшие мастер-классы для мальчишек, загоревшихся занятиями боксом, чтобы научиться постоять за себя и своих близких, — обозначит Виктор Михайлов.

Самый любимый вид спорта молодёжи Шкотово — футбол. В этом году ребята уже играют в первой лиге Приморского края: обыграли Уссурийск , Большой Камень, Артём. Менее удачной была игра шкотовских футболистов на чемпионате в Арсеньеве , но даже в таких случаях ребята не отчаиваются — приезжают домой, шлифуют владение мячом и снова рвутся в бой. По словам Виктора Михайлова, юные футболисты выезжают на все соревнования, проводимые в Приморье.

— Да и не только на футбол — стараемся охватить все возможные спортивные мероприятия края, чтобы заинтересовать молодёжь. Своим примером тоже прививаю юным шкотовцам любовь к здоровому образу жизни: я первый участвую к разных мероприятиях: бегу, хватаю гири, встаю на лыжи, плыву, да и просто для себя выхожу на пробежки, зарядки по утрам делаю. Как говорится, командир должен быть всегда впереди на лихом коне. Но всё это я делаю в первую очередь потому, что молодое поколение должно вырасти в здоровых, сильных, всесторонне развитых граждан нашей страны, а кто, если не старшее поколение, будут для них примером?, — подытожил глава муниципалитета.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Быстрее, сильнее, выше»